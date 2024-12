Hoy se estrena en salas de cine la película mexicana de terror “Turno nocturno”, del director y guionista Rigoberto Castañeda, la mente detrás del éxito de “Kilometro 31” (2006). Este filme toma como referencia la leyenda de “La Planchada”, un ente fantasmagórico de la cultura popular mexicana que suele aparecerse en los hospitales.

Los protagonistas de este thriller de horror son Paulina Gaitán, Tony Dalton, Fernanda Echevarría, Patricia Reyes Spíndola, Enoc Leaño, Iazua Larios, Paty Maqueo, Azul Guaita, Adriana Llabrés, Claudia Hernández, Carlos Valencia, Juan Carlos Lira, Carlos Aragón y David Fridman. En entrevista para EL INFORMADOR, parte del elenco, así como el propio Rigoberto, hablan de cómo fue desarrollar esta historia que él comenzó a construir desde el 2016, aunque ya había escuchado de la leyenda en los años ochenta.

“Esta película surge de una leyenda popular mexicana, que a lo mejor no es la leyenda más conocida, pero sí de la que se sabe muy bien dentro de los hospitales, muy en particular en el Hospital Juárez de la Ciudad de México, pero también se debate que puede venir de otros hospitales. Pues como buena leyenda popular, va moviendo su ubicación y lo que la gente expresa alrededor de ella. Creo que mi labor principal fue escuchar las distintas versiones, evidentemente no podría escuchar a todo el mundo, pero intenté englobar y respetar lo más posible qué es lo que la gente cuenta para poder tener una película que le haga honor a esta leyenda mexicana”, expresa Rigoberto.

“La primera vez que escuché de esta historia fue más o menos en 1989, me la contó una tía que trabajaba en un hospital y después, ya dedicándome a esto, fui a buscar como locación al Hospital Juárez y ahí me dijeron que ‘La Planchada’ famosa era de ahí, entonces me metí mucho más en esta leyenda. Evidentemente, yo siempre he querido hacer cine de horror, pero las leyendas mexicanas son muy importantes para mí. Todo el periodo de investigación fue largo, pero el más importante fue cuando yo caí enfermo y estuve hospitalizado tres meses, que fue ahí donde tuve la oportunidad de cerrar el guion”.

La historia se sitúa en la década de los 70; de hecho, la película se filmó en las instalaciones de un viejo hospital público que se encuentra abandonado desde los sismos de 1985, en la Ciudad de México, debido a que quedó dañado en su estructura y no pudo ser completamente restaurado para reabrirlo y dar atención al público. En un principio se planeaba llevar la trama a la actualidad, pero también por temas de costos y de permisos fue mejor tomar estas instalaciones y trabajar en ellas.

Patricia Reyes Spíndola interpreta a “Hortensia”, una enfermera que sabe de la existencia de “La Planchada”, “pero como es una mujer ‘discreta’, nunca les avisó a las enfermeras jóvenes, en este caso a ‘Rebeca’ (Paulina Gaitán), a la cual acepta que entre a trabajar al hospital y mi personaje no tuvo la generosidad de decirle (acerca de la leyenda)”. Sin duda Patricia en la trama es una enfermera cruel que pasa por alto lo que sucede en el turno nocturno del hospital, esperando a que cada enfermera como “Rebeca” lo descubra y sufra los estragos de “La Planchada”. En la trama también participa el “Dr. Zamudio”, un hombre bastante siniestro interpretado por Tony Dalton. “Siempre es divertido filmar una película y más una de terror, además con todos los instrumentos que se usan de una manera muy fea para desmembrar, incluso a algunos que no pensarías. La verdad es que la película quedó increíble”.

Finalmente habla Fernanda Echevarría, quien interpreta a “La Planchada”. “Esta fue de las ñoñadas más maravillosas de mi vida. Rigoberto fue un director que me permitió investigar, escribir y proponer. Además, fue ponerme muy nerviosa, no saber si iba a cumplir la expectativa del género de horror de ser ‘La Planchada’, pero todo fue muy alucinante y muy hermoso. Y ya en set cuando estaba el personaje dentro de mí, fue muy genial explorar también la fuerza que tiene esta mujer”.

SINOPSIS

Siente el terror

En los pasillos de un hospital deambula el fantasma de una enfermera a la que apodan “La Planchada” por su aspecto inmaculado. Los pacientes creen que ella está ahí para ayudarlos, las enfermeras y doctores saben que deben de seguir sus reglas: “Que nada se te olvide. No te distraigas. No te relaciones con el personal. No te duermas nunca”. “Rebeca” (Paulina Gaitán) es la nueva enfermera del turno nocturno que está a prueba, pero no sólo por sus superiores, sino también por esta misteriosa entidad.