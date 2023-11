Hoy se estrena en los cines de México la película mexicana “Confesiones” del director Carlos Carrera, un thriller que mantendrá pendiente a la audiencia, pues una familia será obligada a revelar sus más íntimos secretos para mantener con vida a la integrante más pequeña de la casa. La historia es protagonizada por Juan Manuel Bernal, Claudia Ramírez, Emilio Treviño y Luis Gnecco.

EL INFORMADOR conversó con Carlos Carrera y Emilio Treviño sobre el estreno de este filme que generará incomodidad, asombro y controversia en el espectador, cuya narrativa también cuenta con momentos de humor que aligeran la tensión. El director destacó que para él y el equipo fue muy grato conocer la respuesta del público, pues recientemente presentaron la cinta en el Festival Internacional de Cine de Morelia: “Si funcionó, sí brincó la gente donde pensábamos que lo iba a hacer y sí se rio cuando de repente se colaba una situación o un comentario ridículo o inadecuado para el momento”.

En el transcurso de la película, la familia que protagoniza esta historia parece ser como muchas otras, unos padres que trabajan para mantener su estatus económico, un adolescente complicado y una niña que va a la escuela y es cuidada por los demás, sin embargo, con su desaparición, la audiencia entra en otro momento donde la madre (Claudia Ramírez), el padre (Luis Gnecco) y el hijo mayor (Emilio Treviño) serán expuestos y humillados por “El Vengador” (Juan Manuel Bernal) para mantener a salvo a la más pequeña de la casa. Uno a uno irá revelando su secreto y recibirá un singular castigo.

“Lo que me gusta de la película es que está hecha para que la audiencia se cuestione muchas cosas de sí misma y de los demás, de su misma familia y sus amigos. Ese es el cine que no sólo me gusta hacer, sino que también me gusta ver, el cine que me provoca cosas, que me hace cuestionarme y que cuando termina la función te vas a tu casa maquinando lo que viste. La cinta está hecha para que en el guion nos vaya revelando de poquito a poquito para conocer quiénes son estas personas a través de sus diálogos, sus acciones y sus movimientos”, dice Emilio.

Antes de que cada integrante de esta familia revele su secreto, se justifica al decir que son buenas personas, pero este concepto de bueno o malo resulta ambiguo, porque el espectador tendrá que discernir qué acciones son más atroces que otras: “En el mundo real el maniqueísmo nada más existe para explicar las cosas, no hay ni bueno total, ni malo total, hay siempre áreas grises. Y justo, lo interesante de la película es que imaginemos cómo sería que nos expusieran y nos obligaran por la fuerza a confesar secretos que uno siempre tiene guardados, donde hay cosas que no han salido bien y que uno trata de que eso quede atrás para seguir adelante, pero de repente que se nos obligue a revivir esos momentos, debe ser terrible y además, exhibirlo ante la gente más cercana, peor”, señala Carlos.

Además, el director resalta que trabajar desde esta arista, también proviene del guion original de Josué Ramos y la adaptación de Alberto Chimal: “Fuimos construyendo todos estos momentos y después, digamos que dibujé toda la película para también ver que no se colgaran cada una de las confesiones. Era muy delicado, porque por un lado es una cinta llena de sorpresas y de cosas que provocan sobresaltos, y por otro lado, es una película basada en monólogos de personajes, así que era buscar no hacer como una obra de teatro filmada, así que sí hubo mucha planeación de lo que se iba a ver, a escuchar, de los silencios, y de los tiempos, todo estaba calculado”.

Emilio interpreta a un joven agresivo, despreocupado y de carácter muy complicado al que “El Vengador” lo obligará a vulnerarse. Destaca que para él “fue muy rico como actor”, adentrarse en el papel por todas las capas que tiene el rol: “Me encanta cuando tengo un personaje que me pone a trabajar y que me pone a cuestionarme todo. Yo no quería caer en un cliché, no quería desarrollarlo desde los lugares comunes, quería que se sintiera como alguien que pudieras ver en la esquina o a la vuelta. Cuando yo era niño sufrí de bullying muchos años, me golpeaban en la escuela y esta persona que me lo hacía, cuando me cambié de colegio la dejé de ver, y años después me lo encontré, me pidió disculpas y me contó un poco de cómo era su vida, y ahí entendí porque era cómo era, no es que lo justificara porque la violencia es violencia, pero me hizo entender un poco por lo que él estaba pasando y esto quise llevarlo a ‘Juan Pablo’, quien es agresivo y violento porque está sumamente herido”.

Cabe señalar que el acto final de la cinta sacudirá al espectador porque se revela una atrocidad que fungirá como la gran estocada: “Si este es un viaje al infierno de los comportamientos humanos, pues llegamos a uno de los actos más terribles. El actor que lo revela nos lleva a vivir esa monstruosidad y es lo que motiva tanto odio y violencia en la respuesta de los afectados”, finaliza Carlos Carrera.

Sinopsis

Un filme de suspenso psicológico

Una familia acomodada de la Ciudad de México está conmocionada por la desaparición de su hija pequeña. Por la noche, horas después de su desaparición, uno de los captores llega a la casa. Ha venido por el rescate... pero lo que quiere no es dinero, sino una confesión.

CT