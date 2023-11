Este sábado 4 de noviembre, Yuri le cantará a los tapatíos de nueva cuenta con su reciente gira “Euforia” a la cual ha denominado 2.0 debido a que en esta segunda vuelta por Guadalajara con este tour, ha renovado su vestuario y el de sus bailarines, además de agregar nuevo repertorio de sus clásicos atemporales, así lo cuenta en entrevista con EL INFORMADOR.

“La verdad yo no pensaba dar la segunda vuelta porque normalmente una gira dura un año y meses, pero con ‘Euforia’ me ha ido bastante bien, a la gente le ha gustado mucho, sobre todo a los fans, porque siempre mis shows se caracterizan por ser muy padres con muchos visuales y moda, además de mis éxitos, obviamente”.

En el repertorio reciente, Yuri incluye canciones ochenteras que no había cantado en la primera fase de la gira: “Gracias a Dios tengo un extenso repertorio y mis fans me ayudaron a poner nuevas canciones donde hay nuevo vestuario y nuevos visuales. Traigo a mis 20 bailarines como siempre, además de cosas muy padres para mi público. O sea, que si la gente del año pasado quiere volver a ir, lo puede hacer porque todo ha cambiado”. Entre los temas agregados están “Dame un beso”, “Este amor ya no se toca”, “¿Qué te pasa?” e “Invencible” que es una pieza más reciente.

Además, en el desarrollo de la velada hace un popurrí con canciones que sobresalieron en el festival de la canción OTI, en el cual incorporó nuevas melodías donde el tema base es su éxito “Tiempos mejores”. Pero en el show también sobresale la música ranchera e incluirá vestuarios muy ad hoc.

La gira “Euforia 2.0” seguirá su camino en lo que resta del año y hasta principios del 2024; en Guadalajara, por lo pronto, será la última vuelta de este concepto: “Vamos a ver cómo reacciona la gente, sobre todo en la Ciudad de México que siempre quieren más shows y sino, el año que viene cierro la gira en la Arena Ciudad de México”.

Pero adelanta que viene otro concepto musical donde estará compartiendo escenario con otra estrella. Esta gira será de tres meses, de febrero a abril: “Todo es una sorpresa, no puedo decir nada porque luego los artistas cambian de parecer. Este año se lanzará el comunicado, entre noviembre y diciembre”. Después de esto, Yuri se tomará un descanso para maquinar su nueva gira para el 2025. Por lo pronto, el público también la puede ver todos los domingos en el canal Las Estrellas a través del show “¿Quién es la máscara?” donde comparte cuadro con Juanpa Zurita, Carlos Rivera, Martha Higareda y Omar Chaparro.



Alista música regional mexicana

Entre las sorpresas que tiene encaminadas Yuri para el próximo año es nueva música bajo el estilo del regional mexicano donde ya tiene preparadas colaboraciones con Luis Ángel “El Flaco” y Paquita la del Barrio, además, pronto avisará de dos duetos más: “Haré cuatro canciones de regional mexicano, el video con Paquita lo grabo dentro de una semana, y los otros dos duetos los grabaré pronto también. Volví a firmar con Sony Music para dos discos más, que yo creo que los va a lanzar el año que viene, pero necesitan el material y los videos, porque las canciones las puedo hacer rápido”, pero recuerda que en el tema de los videos es donde se requiere más tiempo porque hay que checar tanto la agenda de ella como la de sus artistas invitados.

Sobre el sonido, confiesa que se apegará a lo tradicional, pues para explorar en los estilos nuevos, como el que tiene que ver con el requinto donde Peso Pluma y otras figuras ha despuntado, asegura que primero necesita escuchar y poner atención. “Yo ando en mi mundo de popera, pero sí he escuchado algo a través de Shakira y estos jóvenes nuevos que están saliendo como Peso Pluma”.

Agendalo

Tour “Euforia”

Día y horario: Sábado 4 de noviembre, a las 21:00 horas.

Sábado 4 de noviembre, a las 21:00 horas. Sede: Auditorio Telmex.

CT