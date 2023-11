Fue un buen esfuerzo, pero no logró convencer. La nueva cinta “The Marvels” protagonizada por tres mujeres superheroínas tenía buenas intenciones y generó muchas expectativas, pero al parecer la crítica no está muy contenta con el resultado después de unos días de su lanzamiento.

El sitio web estadounidense de reseñas para cine, Rotten Tomatoes, le otorgó una baja calificación de 62% con 106 opiniones a favor y 66 en contra y comentarios como “A pesar de las grandes acrobacias, no es suficiente”.

La cinta dirigida por Nia DaCosta sigue los acontecimientos de “Capitana Marvel”, situando al personaje principal de esta cinta, interpretado por Brie Larson, a quien sus poderes se le enredan con los de otros dos superhéroes: “Mónica Rambeau” (Teyonah Parris) y “Kamala Khan” (Iman Vellani).

Pero todas se enfrentan a la enemiga principal: “Dar-Benn”, la nueva líder de los Kree, que intenta robar los brazaletes de “Kamala Khan” para salvar a su pueblo, pues estos abren portales a otra dimensión.

Sin embargo, los fans, como el youtuber Mr. X (The Top Comics) consideran que le faltó desarrollo a cada uno de los personajes para lograr que conectaran con el público antes de introducirlos a las batallas épicas que, aunque son impresionantes, no se explican antes de los 40 minutos.

“La película empieza a avanzar muy rápido y ya se están peleando cuando se les olvidó la historia y es que las situaciones que ocurren no son la historia, son el pretexto con el cual empieza la película, que es que los tres personajes están intercambiando lugares con sus poderes, pero es importante explicar cuál es el propósito porque no me sentí enganchado con los personajes emocionalmente”, dijo el creador de contenido, quien además destacó que, para igualar los poderes de las tres superheroínas, tuvieron que reducir su capacidad, por ejemplo en el caso de “Capitana Marvel”, lo cual le pareció una contradicción por tratarse de una película que busca representar el empoderamiento femenino.

Y en taquilla tampoco pinta nada bien el estreno, pues aunque se esperaba una recaudación de 80 millones de dólares en su primera semana, estas proyecciones disminuyeron a 60 millones, lo que significa uno de los estrenos más bajos jamás vistos en una película de Marvel, que ha obtenido hasta más de 800 millones con su película más taquillera, “Vengadores: Endgame”.

La compañía de cómics al menos rescata a esta película con su escena post créditos donde deja ver una promesa que ha entusiasmado a los fans; sin embargo, al parecer necesitará de ayuda de los seguidores para poder recuperarse en las próximas semanas.

CT