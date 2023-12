Ya está disponible en salas de cine del país la comedia familiar “Papá o Mamá”, dirigida por Ernesto Contreras y protagonizada por Silvia Navarro, Mauricio Ochmann, Aranda Sokol y Axel Madrazo, entre otros.

Esta es una cinta mexicana que promete robar risas y ser un espejo de las relaciones entre padres e hijos.

EL INFORMADOR conversó con Mauricio Ochmann sobre este filme en el que destaca que se divirtió mucho a la hora de filmar.

“Estamos contentos, recientemente se estrenó y ahora somos la cinta número uno en asistencias. Creo que somos la opción de comedia familiar con diversión garantizada. Esta es una película muy entrañable con la que la gente se puede relajar, divertir y llevarse un mensaje bonito”.

En la trama, Mauricio y Silvia interpretan a un matrimonio que decide divorciarse, pero los dos van a ser capaces de hacer cualquier cosa con tal de NO conseguir la custodia de sus hijos, quienes al ver a sus papás en guerra también harán todo lo posible por sobrevivir a esta familia, pues en la guerra y no hay tregua.

“O sea, no es que no quieran a sus hijos, sino que personal y profesionalmente tienen ambiciones los dos. Entonces, es una competencia de quién no se queda con los hijos. Así que mamá quiere que los hijos se queden con papá y viceversa… Aquí gana el que ‘peor’ trata a los hijos, porque así van a querer irse con el otro. Y cuando los hijos se dan cuenta de esta competencia que traen sus padres, pues hacen complot y les comienzan a poner cuatros para que las cosas no les salgan tan perfectas. Siento que somos el alter ego de muchas familias allá afuera y es como el reírnos un poco de estos conceptos de la familia perfecta tradicional y el matrimonio perfecto”.

Además, resalta que trabajar con Silvia Navarro fue una grata experiencia: “Fue un agasajo tremendo y cuando fui a la premier, dije, ‘wow, qué dupla tan explosiva armamos’ y con los niños también, con Erick, Axel y Aranda, creo que armamos una familia adorablemente disfuncional”.

Sobre cómo trabajó su personaje y hablar de la diversidad de las familias, señala que preparó su papel en complicidad y colaboración con Ernesto Contreras: “Yo lo admiro profundamente, soy fan de sus películas y haber tenido la oportunidad de trabajar con él fue maravilloso. Entonces, tratamos de que dentro de la comedia lograr con Silvia que se notara que somos ese matrimonio que pasa por un proceso de crisis. Es de los rodajes más divertidos que he tenido, porque jugábamos todo el tiempo. Obviamente, siempre teniendo este tono y sincronía dejándonos llevar por Ernesto y siento que es lo que se ve (en pantalla)”.

Finalmente, sobre cómo ha sido, para él, explorar la paternidad desde las películas y trasladarlo a la convivencia con sus hijas, resalta: “Este es un tema que me apasiona y me encanta. Entonces, siempre que hay la oportunidad de tocar el tema de la paternidad, del ángulo que sea, siento que es algo universal con el que todos nos podemos identificar y conectar, porque al final es el pan de cada día, todos tenemos una relación con la que convivimos diariamente, así que tocar estos temas a mí me apasiona mucho. Además, yo sí siento que por medio de la comedia hay temas como el divorcio que se pueden digerir más fácil”.

Con este filme cierra el 2023 Mauricio y se prepara para viajar a España a otros proyectos de actuación.

Regresa a la soltería

El actor Mauricio Ochmann está tranquilo y de vuelta a la soltería tras revelar que ya no tiene una relación sentimental con su ahora ex, la modelo Paulina Burrola, así lo dijo ante la prensa en la presentación de la película “Papá o mamá”, la cual protagoniza junto a Silvia Navarro.

Ochmann comenzó su relación con la modelo oriunda de Sonora a mediados de 2021, después de que el histrión hiciera pública su separación con la también actriz Aislinn Derbez, con quien tiene una hija en común.

Aunque Ochmann y Burrola parecían llevar una buena relación, el actor de 46 años reveló que las relaciones así son, comienzan y terminan, pero enfatizó que aunque ya no están juntos terminaron bien: “Paulina y yo ya no estamos juntos, pero estoy muy contento con mis hijas y mi familia; así pasa, las relaciones se terminan y le deseo lo mejor, la quiero muchísimo y pues ya”, dijo con tranquilidad; además, consideró que el truene no tuvo que ver con la diferencia de años que hay entre ellos, más bien, consideró que las relaciones son cíclicas y hay veces que cumplen su ciclo.

Mauricio respondió que nunca está cerrado al amor, porque el amor es oxígeno para todos. Contrario a lo que muchos podrían pensar, Mauricio se lleva muy bien con las madres de sus hijas, tanto con María José del Valle, mamá de su hija mayor Lorenza, así como con Aislinn Derbez, con quien procreó a Kailani. La relación como familia es tan buena, que el actor podría pasar Navidad junto a su ex, la hija de Eugenio Derbez, y con la madre de Lorenza, quien está a punto de ingresar a la Universidad.

Aunque algunos cibernautas cuestionan si entre Mauricio y Aislinn podría haber una nueva historia de amor, el actor asegura que están muy bien, así como se encuentra actualmente, siendo amigos y padres de su hija de cinco años.

Sinopsis

¿De qué va “Papá o Mamá”?

“Florencia” (Silvia Navarro) y “Vicente” (Mauricio Ochmann) son un matrimonio perfecto. Un par de triunfadores que siempre han hecho cualquier cosa para ser exitosos en sus puestos de trabajo además de ser los mejores padres. Es por esto que también han decidido tener el divorcio perfecto. Al recibir una gran oferta de trabajo, “Florencia” y “Vicente” deben decidir quién se va a quedar con los niños, lo que provoca que sus vidas se transformen en una pesadilla.

CT