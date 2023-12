La música es universal, con colores y sonidos sin igual, prueba de ello las icónicas agrupaciones que se presentaron este sábado 2 de diciembre en Calle 2 como parte del festival Remind GNP que convocó a nueve mil tapatíos de todas las edades para vibrar al ritmo de la balada pop, el son cubano, la rumba, el flamenco y el pop de los 80 con figuras como Village People, Gipsy Kings by André Reyes, Buena Vista All Stars y The Jacksons.

Desde temprana hora se dio cita el público, pues el festival ofreció una experiencia familiar donde podías vivir una tarde de pic nic disfrutando de la variada gastronomía y haciendo distintas actividades recreativas, había un área de juegos y otra zona de disfraces donde te podías caracterizar como Village People, por ejemplo.

El Remind GNP contó con dos escenarios, en el más pequeño, el "Bermuda Stage", se presentaron agrupaciones locales y alternativas como Wang Perro, Natále, San Juan Project y Tonah El Hombre Orquesta, entre otras, mientras que en el escenario principal "Vivir es increíble" acudieron propuestas como las de Mula Brass Band, Los Teen Tops y Ricky Santos, un chileno que calentó los motores por la tarde con un tributo a Luis Miguel, era impresionante su tono de voz casi igual al de "El Sol de México".

El joven músico hizo un recorrido sonoro por toda la trayectoria de Luis Miguel, interpretando éxitos como "Amor, amor, amor", "Suave", "Hasta que me olvides" y "Culpable o no", entre varias más. "Esto es algo con mucho respeto y mucho cariño nada más", dijo el chileno a la audiencia.

Entre el público era común ver a grupos de amigas, familias completas y jóvenes disfrutando de la tarde. Gladys Villamar, llegó al evento tras ganar unas cortesías en un centro comercial, destacó que como nació en la década de los años 60 conoce muy bien a agrupaciones como Gipsy Kings by André Reyes y Village People. Yo veo a la gente muy divertida. Vale la pena estar aquí", compartió.

Cuando comenzó a oscurecer tocó el turno de cantar de Buena Vista All Stars, Cuba se hizo presente con los acordes del son y la rumba a través de canciones como "Guajira el son te llama", "Ron, tabaco y son", así como el bolero "Como fue". El público estuvo bailando y divirtiéndose mucho con esta gran alienación que también ofreció melodías como "Quizás, quizás, quizás", "Hay que entrarle a palos a ése", "El sonero" y "El cuarto de Tula".

La noche prosiguió con la presentación de Gipsy Kings by André Reyes, la agrupación europea fue una de las más celebradas de la noche con sus ritmos entre flamenco y rumba catala con temas como "A tu vera", pero también la canción sentida "Un amor" que interpretó André Reyes, para luego dar paso a uno de los éxitos más importantes de la banda "Djobi Djoba", pero también sonaron melodías como "Baila Me" y "Sin ella", pero las canciones más emblemáticas de la noche la agrupación las dejó para el final, "Bamboléo" y "Volaré".

El final de los años 70 y la década de los años 80 se hizo sentir con la llegada de Village People. El vaquero, el constructor, el apache, el chico de cuero, el militar y el policía vial hicieron suspirar a los presentes con sus pasos seductores. Los clásicos que el público esperaba eran piezas como "Macho man", "San Francisco", "Hollywood", pero también resonaron hits como "Go west", "In the navy" y el clásico "Y.M.C.A.". La velada continuó con la muy esperada participación de The Jacksons, grandes figuras del pop internacional, quienes tuvieron un retraso provocando la impaciencia de los asistentes, salieron cerca de las 23:30 horas aún con algunas fallas en el audio. Los primeros temas que sonaron fueron "Can you feel It" y "Blame It on the Boogie", sin embargo, el público estaba esperando otros temas emblemáticas como "I want you back", "ABC" y "I'll be there".

