Nicole Kidman aseguró que, como actriz, le interesaba explorar una “historia de amor inusual” con el actor mexicano Gael García Bernal, en la película “Holland”.

“Recuerdo que cuando Gael dijo que sí (al proyecto) yo pensé, ‘¡Gracias a Dios!’, porque estaba realmente emocionada de tener esta historia de amor tan inusual que se va desarrollando y desplegando a medida que avanza el filme” junto al intérprete de “Y tu mamá también”, dijo Kidman en una conferencia de prensa.

La actriz de “Eyes Wide Shut” y García, son los protagonistas del thriller “Holland” que llegará a la pantalla chica el 27 de marzo y que supone el segundo largometraje de la directora estadounidense Mimi Cave.

La historia sigue a “Nancy Vandergroot”, una profesora que vive en la ciudad de Holland, en Michigan, famoso por su seguridad y apariencia perfecta, que se obsesiona con revelar el secreto que oculta su esposo “Fred” (Matthew Mcfadyen), un oftalmólogo que viaja regularmente por trabajo.

En la película, “Nancy” desarrolla una amistad con “Dave Delgado” (García), otro de los maestros del colegio en el que imparte clases, y mientras ambos intentan desenmascarar a su marido surge entre ellos un extraño romance.

García aseguró en la conferencia que estar en una producción que entre su elenco contaba con Kidman y Macfadyen, más conocido por su trabajo en “Succession”, lo retó a dar todo de si al proyecto.

“Para mí fue un placer. Admiro la carrera de Nicole, que es increíble, y cada momento pensaba en lo increíble que era tener esta oportunidad”, dijo García.

La película tuvo su estreno mundial en el festival de cine independiente SXSW, que se lleva a cabo en Austin, Texas, y desde entonces las críticas en torno a la cinta han sido divididas.

El proyecto de Cave se suma a los que la actriz australiana ha apoyado en los últimos años con su casa productora Blossom Films, fundada en 2010, que también comandó películas como “Rabbit Hole” o “The Family Fang”.

“Estoy en una posición donde puedo probar cosas y también puedo apoyar a otras personas que quieren estar en ese camino similar de exploración artística detrás y delante de la cámara, y eso es un regalo magnífico”, aseguró la actriz.

En 2024, Kidman protagonizó “Babygirl”, de Halina Reijn, sobre una ejecutiva exitosa que se envolvía en una relación con un trabajador mucho más joven que ella de la empresa en la que trabajaba.

“Me llamo a mí misma una actriz de personajes. No me considero una actriz principal, ni una estrella de cine. Me encanta crear personajes”, puntualizó la actriz.

