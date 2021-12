Películas Netflix: Estrenos de hoy miércoles 15 de diciembre de 2021

Si eres de los desafortunados que no pudieron conseguir boleto para el estreno de “Spider-Man: No way home” en el cine, no te preocupes. Netflix tiene un par de estrenos para sus suscriptores para pasar el rato.

Aquí los estrenos que llegan hoy a Netflix

Estrenos Netflix

Élite historias breves: Phillipe Caye Felipe (SERIE)

Justo cuando Cayetana intenta olvidar a su ex con la ayuda de su nuevo amigo Felipe, el príncipe reaparece en su vida.

Fue la mano de Dios (PELÍCULA)

Nápoles. Años ochenta. El joven Fabietto vive su pasión por el fútbol en medio de una tragedia familiar, que terminará dándole forma a su futuro como cineasta.

Estrenos Netflix diciembre de 2021

También puedes consultar la lista completa de los estrenos de Netflix para el mes de diciembre de 2021.

