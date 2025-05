Nana Calistar: Horóscopos para HOY 24 de mayo de 2025

Aries

Es muy probable que surja una conexión romántica con alguien cercano, quizá una amistad. Disfrútalo sin expectativas ni compromisos. Si estás soltero o soltera, no tienes que justificarte ante nadie; vive según tu propio ritmo y sin presiones externas. Es momento de poner fin a etapas pasadas y dejar atrás problemas que solo te frenan. Evita autosabotearte con tus palabras: en ocasiones, dices más de la cuenta.

Tauro

Si ya compartes tu vida con alguien, valora lo que tienes en lugar de buscar fuera lo que ya está en casa. La lealtad debe ser recíproca: no pidas lo que no estás dispuesto a ofrecer. Se avecinan decisiones clave en tu ámbito laboral. No temas tomar grandes pasos; si actúas con inteligencia, podrías lograr un avance económico significativo. Sin embargo, mantente alerta con romances pasajeros que solo generan complicaciones: no todo lo que parece atractivo realmente vale la pena.

Géminis

Se avecinan cambios laborales, y aunque a veces la rutina te agote, recuerda que estás ahí por elección propia. Si ya no te sientes a gusto, empieza a buscar nuevas oportunidades, pero no abandones lo que tienes sin tener algo mejor asegurado. No pongas tus sueños en pausa por nadie. Persigue tus objetivos sin esperar la aprobación de otros; lo que opinen los demás no debe frenarte. Eres la única persona que puede apostar verdaderamente por ti, así que deja de depender del apoyo externo y toma acción.

Cáncer

Confía más en tus capacidades; tienes todo lo necesario para alcanzar tus metas, pero a veces tú mismo te pones obstáculos. Ten cuidado con los romances pasajeros, ya que podrías involucrarte con alguien mucho menor y terminar en una situación complicada. Es posible que un viaje o plan se cancele, pero no te desanimes, puede que sea lo mejor a largo plazo. Y deja de aferrarte a quien decidió irse; nuevas oportunidades están en camino, pero necesitas abrir espacio para que lleguen.

Leo

Mantente alerta, porque podrías darte cuenta de que ciertas personas cercanas no son tan sinceras como creías. No te tomes las cosas de forma personal; hay quienes solo buscan provocarte, y lo mejor que puedes hacer es no darles importancia ni control sobre tus emociones. Presta atención a tu salud, ya que podrías enfrentar una infección inesperada. No subestimes ningún malestar, por pequeño que parezca.

Virgo

A veces tiendes a ser demasiado confiado, incluso con personas que ya te han fallado. Es momento de aprender de esas experiencias y ser más cauteloso. Si quieres evitar nuevas decepciones, empieza por ser más selectivo con quienes eliges confiar, incluso si eso significa desconfiar hasta de tu propia sombra.

Libra

Uno de tus mayores errores es apegarte demasiado a tu pareja. Aunque los celos son parte de tu naturaleza, también es importante reconocer cuando la otra persona no está cumpliendo con lo que prometió. Últimamente tu ánimo no ha sido el mejor, y eso podría llevarte a herir, sin intención, a quienes más te aprecian. Si estás en una relación, podrías sentirte agobiado o con la necesidad de tomar algo de espacio para ti mismo.

Escorpión

No temas a los cambios en el trabajo; de hecho, un giro en tu camino profesional podría traerte grandes beneficios. Si estás haciendo algo que no te llena, ¿por qué seguir ahí? Es momento de buscar oportunidades que te impulsen tanto en lo profesional como en lo económico. Recuerda que no estás hecho para vivir con carencias ni para conformarte.

Sagitario

Ten cuidado con la forma en que te relacionas con algunas amistades, podrías provocar sentimientos en alguien sin darte cuenta… y no es una persona que realmente te interese. Sé sincero desde el inicio y evita enviar señales confusas; no juegues con los sentimientos de los demás. En el ámbito amoroso, estás atravesando una etapa complicada, así que antes de involucrarte en relaciones vacías, mejor enfócate en ti y en lo que realmente necesitas.

Capricornio

Se avecina una situación difícil pero necesaria, que te ayudará a valorar lo que realmente importa en tu vida. Es tiempo de dejar la prisa de lado, abrirte a nuevas conexiones y disfrutar más del presente. Presta atención a tu salud física: podrías ganar uno o dos kilos en estos días, y como eres uno de los signos que más fácilmente acumula peso, será importante que te disciplines con la alimentación y el ejercicio.

Acuario

Quienes realmente te quieran, deben aceptarte tal como eres; los que no, simplemente deben alejarse para que quienes sí valoran lo que ofreces puedan acercarse. Últimamente podrías experimentar problemas digestivos y musculares, así que reduce el consumo de alimentos irritantes y cuida mejor tu dieta, o podrías terminar con una gastritis que te afecte bastante.

Piscis

Es momento de disfrutar más la vida y dejar de preocuparte por todo. Aprende a vivir con menos carga emocional. Amores del pasado podrían regresar, pero ten cuidado: si vuelves a involucrarte, solo repetirás un ciclo de dolor. Recuerda que tu corazón es sensible y se enreda con facilidad.

