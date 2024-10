Panic At The Disco volverá a los escenarios: Todos los detalles

Tras haber anunciado su disolución en enero del año pasado, la banda encabezada por Brendon Urie, Panic! At the Disco, sorprende con su presencia como cabeza de cartel del festival de música When We Were Young, el cual traerá a la banda de vuelta a los escenarios y a su tierra natal de Las Vegas, Nevada, el próximo 18 de octubre de 2025.

La confirmación de la banda trae consigo la incógnita de un posible reencuentro, y es que después de 20 años, la repentina desaparición de la misma que, pese a ya no contar con la alineación original, ni la misma frescura en sus propuestas, dejó a sus seguidores con la incógnita de qué fue lo que pasó en realidad.

El festival será el primer show que realice la banda desde marzo de 2023 e interpretarán su álbum debut de 2005, A Fever You Can’t Sweat Out, que incluye los icónicos sencillos de “But It´s Better If You Do” y “I Write Sins Not Tragedies”.

⚡️WWWY 2025 ⚡️

October 18th, 2025

Las Vegas Festival Grounds



Sign up for the presale that starts Friday 11/1 at 10am PT. All tickets start at $19.99 down. https://t.co/EdHPvrZJlj pic.twitter.com/W23vNm0Kwo— When We Were Young (@WWWYFest) October 29, 2024

¿Quiénes más estarán en el When We Were Young?

Desde su primera edición en 2017 en la ciudad de Santa Ana en California y su traslado a Las Vegas, Nevada, en 2022, When We Were Young se ha convertido en un evento internacional que reúne bandas de finales de los 90´s y 2000´s, siendo un espacio de nostalgia en el que los apasionados de la música “emo” disfrutan de su música favorita en la ciudad donde todo puede pasar, Las Vegas.

En esta edición, además de contar con la presencia de Panic! At the Disco, se suman al cartel Blink-182, Sleeping With Sirens, Avril Lavigne y Simple Plan, entre muchas otras más.

¿Cuánto costarán las entradas?

La preventa del festival arranca el 1 de noviembre de este año y estos son los precios publicados en la página oficial y su conversión a pesos mexicanos, según el tipo de cambio de hoy, 31 de octubre.

General: $325 dólares - $6,512.12 pesos.

General +: $550 dólares - $11,020.51 pesos.

VIP: $650 dólares - $13,024.24 pesos.

Entradas y Hotel: $577 dólares - $11,561.52 pesos.



JM