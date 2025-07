El verano apenas comienza y con él llegan los grandes estrenos de temporada. Sin embargo, dos de las películas más esperadas, “Elio” y “M3GAN 2.0”, han tropezado en taquilla, a pesar de pertenecer a estudios que venían de éxitos rotundos.

En enero de 2023, “M3GAN” fue un fenómeno inesperado: con un presupuesto de apenas 12 millones de dólares y una campaña viral centrada en el espeluznante baile de su muñeca, recaudó más de 180 millones a nivel global.

Pixar, por su parte, vivió su mejor momento en 2024 con “Inside Out 2”, que superó los mil 700 millones de dólares y se convirtió en la cinta animada más taquillera de la historia.

Pero este verano les llovió sobre mojado. “M3GAN 2.0”, concebida para expandir la franquicia, apenas superó los 10.2 millones de dólares en su primer fin de semana en Estados Unidos, y 6.9 millones más a nivel internacional. “Elio”, con un presupuesto estimado de 200 millones, ha recaudado menos de la mitad tras tres semanas en cartelera.

Campañas débiles, historias flojas

Para el crítico Silvestre López Portillo, la secuela de “M3GAN” falló por dos razones: una campaña publicitaria mucho más débil que la de su antecesora, y un cambio de hábitos del público que los estudios aún no logran comprender.

“La inversión en publicidad fue mucho menor que en la primera, sobre todo en redes”, señaló. La historia se sitúa dos años después de los eventos originales, cuando una empresa rival desarrolla a “Amelia”, una nueva IA que se convierte en amenaza. Para detenerla, su creadora reactiva a “M3GAN”. Sin embargo, la cinta no logró enganchar al público.

“Parece una película ochentera de aventuras para niños. Es entretenida por momentos, pero desaprovecha el miedo real que hoy genera la inteligencia artificial”, escribió David Crow, de Den of Geek.

El propio Jason Blum, director de Blumhouse, admitió que las expectativas eran muy altas. “Diez semanas antes del estreno esperábamos abrir con 45 millones. Pensamos que ‘M3GAN’ era como ‘Superman’: que podía con todo. Pero el público no estaba listo para que cambiáramos el tono o el enfoque”.

Pixar tropieza con “Elio”

La otra gran decepción es “Elio”, nueva cinta animada de Pixar sobre un niño obsesionado con los extraterrestres que es abducido y confundido con un embajador de la Tierra. Aunque la premisa parecía encantadora, la película no logró conectar.

“Ya no me llama la atención, y a mis hijos tampoco. Cuando eran pequeños no nos perdíamos ninguna, pero ahora ni siquiera la historia se antoja”, comentó López Portillo. Incluso su hija, estudiante de animación digital, no ha mostrado interés en verla.

“Elio” ha recaudado apenas 76 millones de dólares en tres semanas, convirtiéndose en el mayor fracaso de Pixar hasta la fecha.

“Es curioso, porque hay películas recientes del estudio con protagonistas similares y menos ambición técnica que han logrado cautivar mejor al público”, opinó Jesse Hassenger, de AV Club.

El cine ya no es el mismo

Para López Portillo, el problema no está únicamente en las películas, sino en la industria misma. Asegura que los grandes estudios aún no se adaptan a los cambios de consumo postpandemia.

“Antes, los veranos eran una avalancha de estrenos. Hoy el público no tiene los mismos hábitos ni el mismo poder adquisitivo. Además, el streaming ha cambiado la forma en que se consumen las historias”, explicó.

También cuestionó la lógica de estrenar una superproducción cada semana, como si el público pudiera permitirse verlas todas. “Quien ya gastó en ver ‘Misión: Imposible’ quizás no irá al cine otra vez pronto. Si después vienen ‘Los Pitufos’ o alguna otra animación, puede que prefieran esperar”.

Cifras que hablan

“Elio” recaudó 76 millones de dólares; costó 200 millones.

“M3GAN 2.0” logró 17 millones globales en su primer fin; costó 25 millones.

“Blancanieves” (Disney) recaudó 205.6 millones con un presupuesto de 270 millones.

*Cifras actualizadas al 4 de julio.

