Este miércoles 25 de diciembre, en plena Navidad, llega a las salas de cine “Sonic 3: La Película”. Nuevas aventuras están por suceder donde ahora el enemigo a vencer es “Shadow”. En el reparto participan Idris Elba, Keanu Reeves, Ben Schwartz, Jim Carrey. Sin embargo, para la versión doblada al español vuelve una vez más el influencer Luisito Comunica, quien en entrevista comparte su emociones de volver a prestarle su voz a “Sonic”.

“Regresar por tercera ocasión, dándole voz a ‘Sonic’, es algo muy bonito para mí; incluso, conmovedor, porque recuerdo que la primera vez que lo intenté, hubo como mucha duda y mucho ruido sobre cómo lo iba a hacer porque éste es un personaje muy amado. Pero la verdad es que a los fans les encantó, tanto así que para la segunda ya estaba súper esperado y luego para la tercera yo ya tenía mis mensajes llenos de... ‘Luisito, por favor dinos que la vas a hacer de nuevo (la voz)’. Es muy bonito saber que muchas personas ya se encariñaron con la voz que yo le he dado al erizo azulado que todos amamos. Denlo por hecho que la película número tres va a estar mucho mejor”, comparte.

En cuanto a qué es lo que ha aprendido del personaje, resalta; por ejemplo que “tienes que tener una actitud positiva ante los retos que te pone la vida, que no debes aceptar un ‘no’ como respuesta. Y tienes que demostrar que siempre las acciones buenas van a prevalecer”.

También refiere que le ha impregnado algo de su personalidad a “Sonic” a través del doblaje. “La magia que pasa adentro del estudio de grabación es muy bonita, porque entre el director, el director de guion, el de sonido y yo, vamos debatiendo entre todos cuál es el diálogo que puede quedar bien y que debe quedar natural”, pues tienen que pensar para qué países, generaciones y tipo de actualidad va la película. “Entonces, es muy bonito grabar siempre diferentes versiones y al final quedarse con la que más cuaja. Y en efecto, darle personalidad al personaje es algo que aprecio mucho”.

Sobre la preparación para esta tercera entrega, Luisito dice que esta vez no fue mucha porque ya sabe cómo va la línea del personaje, a diferencia de la primera entrega que ahí sí todo era nuevo para él. “Esta vez creo que ya lo tenía mucho más aterrizado todo, pues ya tenía la experiencia de las dos películas anteriores. Entonces, bastó nada más con echarnos unas líneas de las películas anteriores, escucharlas y de nuevo agarrar el tono de la voz y listo. La verdad es que salió muy natural, diría que es la vez que más natural he sentido la grabación de las tres ocasiones”.

A la pregunta de si no le hubiera dado voz a “Sonic”, pero sí a otro personaje de la trama, confiesa Luisito que le hubiera gustado doblar a “Knuckles”, “pero ese brother habla súper grave y rudo, no me saldría. Yo creo que la voz de ‘Tails’, esa sí que la podría hacer, me saldría chido, además, es un muy buen personaje, muy pillo como yo”.

También le parece atractivo “Shadow”, pues para él es un personaje que se arriesga y que siempre va sin miedo.

Luisito también comparte que para él esta tercera entrega le resultó la película más retadora, “porque vemos a ‘Sonic’ mostrar más emociones, es la primera vez que lo vemos realmente triste, con el corazón roto y realmente enojado. Ha sido una interesante montaña rusa de emociones prestar mi voz para estos diálogos. La verdad creo que más de uno en la sala de cine se va a impactar, chance hasta a más de uno le logremos sacar una lágrima”. Le resulta importante y oportuno al influencer que el doblaje exista y prevalezca porque son millones los que hablan español en el mundo, sobre todo es relevante que éste exista para las audiencias infantiles que buscan identificarse con los personajes, por eso él está muy bien entrenado con sus coach vocales para dar lo mejor de sí y así también evitar lastimarse la voz.

Protegen al planeta

“Sonic” regresa a la pantalla grande esta temporada navideña en su aventura más emocionante hasta el momento. “Sonic”, “Knuckles” y “Tails” se reunirán para enfrentarse a un nuevo y poderoso adversario, “Shadow”, un misterioso villano con poderes nunca antes vistos. Con sus habilidades rebasadas en todos los sentidos, el “Equipo Sonic” deberá buscar una alianza improbable con la esperanza de detener a “Shadow” y proteger el planeta.

