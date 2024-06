El segundo largometraje de la directora mexicana Sofía Gómez Córdova, “Después”, alista su llegada al Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG). La producción es protagonizada por Ludwika Paleta y Nicolás Haza, quienes ofrecen una interpretación emotiva al llevar a la ficción su relación de madre e hijo en una trama que experimenta la pérdida y los claroscuros de la maternidad.

EL INFORMADOR conversó con la directora sobre este proyecto en el que también participan los actores Luis Velázquez, Darío Rocas, Adriana Palafox y Alan Oliva, cuya producción corrió a cargo de Julia Cherrier, Paulina Villavicencio y la propia Sofía, quien recuerda que el punto de partida para desarrollar la película llegó a partir de Luis Briones, el guionista con quien colabora.

“Era la inquietud de que cuando una persona se va, a veces hay un retrato contradictorio que las personas más cercanas pueden llegar a dibujar, más la imposibilidad de querer conocer más. Y después de eso nos fuimos interesando más en el personaje de la madre, donde nos enfocamos más en ella y desde esa perspectiva se desplegaron otros temas relacionados con la maternidad, el duelo particular desde el punto de vista de esta madre y también de la identidad, más todas las decisiones que la maternidad involucra y que de pronto para muchas mujeres significa renunciar a muchas cosas de su vida que son importantes”.

En la trama Ludwika interpreta a “Carmen”, una mujer dedicada a la música que tras convertirse en madre tiene que hacerse cargo de su hijo, pues para su pareja parece no tener el mismo significado de la responsabilidad que ella aunque vivan juntos. Cuando su hijo crece, ambos deciden cambiar de vida, pero en el inter él muere y entonces la realidad de “Carmen” se resquebraja atravesando el duelo y la añoranza por conocer más sobre su hijo a través de las personas con las que él convivió.

“Aquí, además, nos interesaba mucho contrastar las emociones que pudieran darse sobre los descubrimientos que hace la madre de su hijo, habiendo tenido una relación que bajo muchas perspectivas, podría considerarse muy buena, de mucha confianza, pero ella de todos modos encuentra a una persona que desconoce y que implica saber cosas que él le confió a otras personas. En el duelo se junta una vorágine de tristeza, pero también de enojo y una sensación de traición, además esa madeja se va desarrollando hasta explotar, sobre todo en un personaje que no tiende a expresar sus emociones tan abiertamente como lo es ‘Carmen’”.

“Después” tendrá su estreno mañana 10 de junio como parte del programa de las Galas a Beneficio del FICG; además, compite en las categorías del Premio Mezcal, del Premio Maguey y de Hecho en Jalisco.

Sobre en qué momento se suma Ludwika a la película, Sofía responde: “Ella estuvo prácticamente desde el principio. Apenas habíamos comenzado a escribir cuando ella ya estaba abordo. Yo la conocí en un taller al que acudimos juntas de la Cátedra Bergman, hicimos un ejercicio juntas y hubo buena química. Desde entonces comenzamos a platicar, esto fue en 2018, antes de filmar y ya años después surgió la idea de que Nico pudiera ser ‘Jorge’, por supuesto había cosas que te hacen dudar, pero la verdad es que cuando lo conocía a él, me pareció un tipo lindísimo, me dio mucha confianza y fue mi instinto el pensar que podría funcionar”.

Ya en el set, reconoce que trabajar con madre e hijo “fue muy lindo”: “No sólo ella por su experiencia y él por su talento natural, sino porque había mucho profesionalismo y todo lo que implicaba su relación la usaron y la canalizaron bien. Además también había mucho respeto, pues aunque se usaba esa línea entre ficción y realidad para desarrollar escenas e improvisaciones que realmente no estaban escritas, nunca hubo un momento donde eso generara algo malo, las dos personas trabajando juntas funcionaron muy bien. Y se me hizo muy lindo que Ludwika le daba a él mucho respeto como profesional y compañero. Me facilitaron mucho el trabajo, el cual en gran parte fue dejarlos ser”. Este filme marcó el debut fílmico de Nicolás. La directora finalmente resalta que la cinta se desarrolló durante cinco semanas y que ahora mismo están trabajando en el circuito que seguirá recorriendo, la intención es que la película llegue a salas de cine.

Agéndalo

Funciones

Cineteca FICG: Mañana, 10 de junio, a las 21:00 horas (Gala a beneficio).

Mañana, 10 de junio, a las 21:00 horas (Gala a beneficio). Cineteca FICG: Viernes 14 de junio, a las 18:20 horas.

Viernes 14 de junio, a las 18:20 horas. Cineforo: Miércoles 12 de junio, a las 15:30 horas.

Sinopsis

Secretos y luto

Ante la incomprensible muerte de su único hijo “Jorge” (Nicolás Haza), “Carmen” (Ludwika Paleta) va descubriendo que la relación de profunda amistad que habían desarrollado después de abandonar al padre, guardaba secretos. Ninguno responde la incógnita detrás lo que podría haber sido un suicidio, pero dibujan un retrato contradictorio que la obliga a encarar su propio y desdibujado reflejo.

¿Quién es Sofía Gómez Córdova?

Originaria de Aguascalientes, México, y egresada de la Universidad de Guadalajara, trabaja como productora, editora, guionista y directora. Es socia fundadora de la casa productora y estudio de postproducción Brujazul, que dirige desde 2015, con el objetivo de incentivar la industria fílmica en provincias mexicanas. Es coguionista de “Somos Mari Pepa” y de “Los Lobos”. “Los años azules” (2017) fue su ópera prima como directora y productora. En 2022 incursionó en la dramaturgia con la coescritura de la obra “Kyra” en colaboración con Hugo Arrevillaga.

CT