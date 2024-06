Durante el tercer día de actividades de la edición 39 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), se presentó el capítulo documental "Maestro", la historia del icónico futbolista mexicano, Benjamín Galindo. Este proyecto pertenece a la serie "Capitanes de América", la cual consta de 12 episodios que se pueden ver en la plataforma Max y donde se revelan los testimonios de otros importantes futbolistas de América Latina como El Pibe Valderrama, Martín Palermo, Mauro Silva, Claudio Pizarro, Dely Valdés y Carlos Hermosillo, entre otros.

A propósito, EL INFORMADOR conversó con Galindo, quien se retiró como jugador en el 2002, él fue parte de equipos como Chivas y Cruz Azul, pero su pasión continuó desde otra arista siendo parte de la industria del futbol como director técnico del equipo Santos. Actualmente tiene el podcast "El toque maestro".

"Este es un día muy especial para mí, para toda mi familia y mis amigos", previamente a esta entrevista, Benjamín no había visto el episodio, pero sí su familia. "Espero ver realmente lo que he sido, se cuenta mi vida, mi carrera y lo que me sucedió" hace tres años Galindo sufrió un ataque cerebrovascular del que se ha ido recuperando. "Yo estoy en la mejor disposición de recordar esos momentos".

A este documental se suman los testimonios de colegas de Benjamín como Jorge Campos, Luis García, Carlos Hermosillo y José Saturnino Cardozo, además del equipo médico que trabaja con Benjamín desde hace tiempo. "Ha sido sensacional (saber) de todos los comentarios de mis amigos y ex compañeros, todo ha sido muy agradable". Para el deportista, abrirse a compartir sus experiencias no fue complicado, se sintió cómodo expresando y recordando todo lo que vivió.

"Lo que deja uno es un legado y sobre todo que todo el mundo se expresa bien". Señala que sus ganas de vivir lo han enseñado a ser disciplinado para estar mucho mejor físicamente, "voy mejor, de lunes a viernes voy a mis terapias y sábado y domingo descanso". Señala que hace todo tipo de ejercicios para mantenerse activo, además ahora el futbol, comparte, lo disfruta mucho como espectador.

También Gonzalo Lamela, el director del episodio, comparte que la serie "Capitanes de América" es un proyecto de Ecocinema. "Estuvomos trabajando en una serie de documentales largos sobre leyendas de futbol, donde el objetivo fue retratarles sus historias de vida y no tanto su carrera, sus jugadas están en YouTube donde la gente tiene acceso a ellas, pero para nosotros era conocer lo que pasan estas personas durante sus carreras donde a veces tienen que superar cosas importantes como le sucedió a Benjamín. Hicimos varios documentales en Sudamérica con jugadores y consideramos que también teníamos que trabajar con una gran leyenda de México y obviamente era Benjamín".

Expresa que lo que le parece atractivo es que no solo Galindo tiene el común de otros futbolistas que salen de la pobreza y que se superan a sí mismos, sino que también él demostró recuperarse de un punto de quiebre en su vida, luego de que hace tres años sufrió de un ataque cerebrovascular, "donde te cambia la vida de un momento a otro y cómo tus valores que fueron fundamentales en tu vida y en trayectoria, pueden ayudarte a sobreponerte".

Confiesa que tanto Galindo como su familia se mostraron muy contentos y muy abiertos para que él contara su historia. "Hicimos una conexión enseguida cuando les contamos que el objetivo era crear una historia que generara inspiración. Él tenía muchas ganas de participar y nos dio un acceso total impresionante". Todo se filmó en Guadalajara y la Ciudad de México.

Aunque la serie se estrena en Max el día de mañana, Ecocinema lleva sus contenidos de manera gratuita a las comunidades en contextos críticos. "Nosotros trabajamos en historias de inspiración, pero no solo con el deporte, en este caso utilizamos al futbol como un gran caballo de troya, pues yo también acabo de estrenar una historia que se llama 'Invisibles' y que habla sobre refugiados en Latinoamérica, además, también tratamos el tema ambiental, o sea que siempre estamos buscando ese trabajo de crear un impacto social positivo".

Sinopsis

El público se sumergirá en la vida de uno de los futbolistas mexicanos más icónicos de todos los tiempos. Desde sus humildes comienzos en Guadalajara hasta su estatus como una leyenda en el mundo del futbol, este documental brinda una visión única de los triunfos y desafíos que marcaron el camino de Benjamín Galindo. El documental explora sus momentos más emblemáticos, profundizando desde su papel como líder y mentor dentro y fuera del campo, hasta el momento más difícil de su vida y carrera: recuperarse de un ataque cerebrovascular.

MF