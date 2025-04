¿Eres fan de "Spider-Man"? La CinemaCon reveló ayer grandes noticias. La convención cinematográfica que se realiza del 31 de marzo al 3 de abril, en Las Vegas, arrancó a lo grande con la presentación de diversas novedades de Sony Pictures. La compañía compartió imágenes exclusivas de la cuarta entrega de Spider-Man en el Multiverso, junto con la próxima fecha de estreno.

Anunció que "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse" se estrenará el 4 de junio de 2027. Esta película será el cierre de la trilogía animada que comenzó con "Into the Spider-Verse" en 2018 y continuó con "Across the Spider-Verse" en 2023.

Durante la presentación de la cinta animada, se mostraron escenas de "Miles Morales" enfrentando versiones malvadas de "Spider-Man" de otras realidades. También se pudo ver a "Gwen Stacy" formando una nueva alianza de héroes arácnidos, y a "Miguel O’Hara" en una espectacular batalla contra un enemigo desconocido.

Siguiendo las novedades del personaje arácnido, Sony Pictures también compartió el título de la cuarta entrega de "Spider-Man" (acción real), la cual se titulará "Spider-Man: Brand New Day" y se estrenará el 31 de julio de 2026.

La cinta será protagonizada nuevamente por Tom Holland, en el papel de "Peter Parker", quien tendrá que comenzar desde cero una nueva vida, teniendo que enfrentarse a las dificultades de la vida completamente solo.

CT