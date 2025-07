La espera está por terminar. Este 24 de julio, México será uno de los primeros países en recibir en la pantalla grande la nueva y ambiciosa entrega del Universo Cinematográfico de Marvel: “Los 4 Fantásticos: Primeros pasos”, una cinta que no sólo reinicia la historia del icónico cuarteto, sino que lo hace con un estilo visual audaz y una narrativa que apunta a ser una de las más impactantes del año.

Con la dirección de Matt Shakman, la película se presenta como un homenaje retro que transforma el origen clásico de los personajes en una aventura visual y emocional adaptada al siglo XXI.

Dirigida con un guiño a la ciencia ficción de los años sesenta, esta versión se sumerge en un mundo retrofuturista donde la estética atómica y la tecnología imposible conviven con trajes espaciales, arquitectura vintage y pantallas de tubo catódico.

Pero “Primeros pasos” no es sólo un ejercicio de estilo: la esencia heroica del grupo regresa con fuerza renovada, colocando a estos personajes en el centro de una historia de origen con resonancias cósmicas y humanas.

La historia nos lleva al origen de los héroes “Reed Richards”, “Sue Storm”, “Johnny Storm” y “Ben Grimm” -interpretados por Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach, respectivamente-, quienes tras una misión espacial fallida, adquieren habilidades extraordinarias que los convierten en figuras públicas adoradas... y vigiladas.

Pero la fama es efímera. La llegada del “Silver Surfer”, interpretado por Julia Garner, anuncia el inicio de una pesadilla galáctica: “Galactus”, el devorador de mundos ha puesto la Tierra en su mira. Y aunque estos nuevos héroes apenas están entendiendo sus capacidades, deberán enfrentarse a un dios cósmico que representa el mayor desafío de sus vidas.

Además de su poderoso elenco, la cinta promete efectos visuales de alto calibre, una banda sonora con toques psicodélicos y un tratamiento visual que honra la era dorada del cómic, sin dejar de lado la modernidad del MCU.

Con Ralph Ineson como un imponente “Galactus” y un guion que mezcla el drama humano con lo épico espacial, “Los 4 Fantásticos: Primeros pasos” busca no sólo introducir a una nueva generación al legendario equipo, sino también posicionarlo como pieza clave en el futuro de Marvel, preparando el terreno para la esperada “Avengers: Doomsday”.

Talento mexicano entre los titanes

Sin duda, el sueño de trabajar en una superproducción de Marvel se volvió realidad para el animador mexicano Cruz Antonio Contreras, quien formó parte del equipo de efectos visuales en “Los 4 Fantásticos: Primeros pasos”.

Originario de Iguala, Guerrero, y con una trayectoria consolidada en la animación internacional, Contreras participó en la fase final de producción, aportando su experiencia al tratamiento digital de una cinta que prepara el terreno para “Avengers: Doomsday”.

“Estuve alrededor de dos meses ayudándoles en el último empujón, pero ya terminé mi trabajo y ahorita estoy en otro proyecto del que no puedo decir nada”, cuenta en entrevista con EL INFORMADOR.

Tras colaborar en “K-Pop Demon Hunters”, producción coreana para Netflix, enseguida se incorporó al equipo que da vida al regreso del cuarteto fantástico al cine, ahora bajo la dirección de Matt Shakman y con un elenco encabezado por Pedro Pascal y Joseph Quinn.

Contreras no oculta su emoción al recordar cómo llegó la propuesta de integrarse a este universo cinematográfico. “Para ser honesto, fue una sorpresa. Yo iba a entrar a un proyecto muy especial del cual no puedo hablar todavía, esa era la idea. Pero de repente me preguntaron si me gustaría trabajar en esta cinta de ‘Los 4 Fantásticos’ antes de entrar al otro proyecto. Claro que acepté, por mí, mientras más películas, mejor”.

Aunque su especialidad ha estado en el cine animado -con créditos en “Spider-Man: Un nuevo universo”, “El monstruo del mar” y “Hotel Transilvania 4”-, el salto al live-action con Marvel significó para él una oportunidad inusual. “Es muy raro que yo haga live-action. Yo casi siempre hago películas animadas, entonces mientras más películas live-action tenga también, mejor”.

La conexión emocional con la historia que ahora ayudó a construir es significativa. De niño, Contreras veía las versiones anteriores del cuarteto en el cine y se preguntaba cómo se lograban ciertos efectos. “Yo estaba terminando mi última toma con ‘Silver Surfer’ de esta nueva cinta y me cayó el veinte de que estaba trabajando en esta nueva versión de ‘Los 4 Fantásticos’. Pensar que va a haber generaciones de niños que van a estar viendo esta película y van a crecer con ella también, me emociona muchísimo”.

Al hablar sobre las diferencias entre trabajar en una película animada y en una de acción real, Contreras distingue los matices técnicos y creativos de cada formato. “Las películas animadas tienen mucha libertad artística. Puedes hacer que algo vuele o se mueva como quieras, pero en el live-action todo tiene que verse real, creíble. Que la gente no lo note, que no salte a la vista. Esa es la parte más difícil y también la más satisfactoria”.

En sus redes sociales, el animador suele compartir anécdotas de su trabajo, especialmente en TikTok, donde ha encontrado una audiencia fascinada por los detalles detrás de cámara. “Me gusta mucho cuando la gente se impresiona al saber que algo que vieron fue hecho en computadora y no lo notaron. Ahí sabes que el efecto está bien hecho”.

La colaboración con Marvel también le permitió constatar una práctica laboral que, según él, debería replicarse en más estudios: el respeto por el bienestar del equipo. “Algo que cuida mucho el estudio en donde estoy es la paz mental. Por ejemplo, las horas extra nunca fueron obligatorias. Me decían: estas son las horas, ¿las tomas o las dejas? Y yo tomaba todo lo que se pudiera porque aprendes más y también es más dinero, pero si tenía planes un sábado, simplemente no lo trabajaba. Tenemos mucha libertad en ese aspecto”.

Formado como animador en el Tecnológico de Monterrey y con estudios especializados en Argentina, Cruz Contreras ha acumulado experiencia en producciones de alto perfil. Además de las cintas ya mencionadas, también trabajó en “Más allá de la luna”, “Vivo” y recientemente en “Una película de Minecraft”, que tuvo buen recibimiento en la taquilla.

Aunque su próximo proyecto aún no puede revelarse, el animador se muestra entusiasta por seguir explorando nuevas narrativas visuales y mantener el equilibrio entre la creatividad y la exigencia técnica que requiere su trabajo. “Estoy en otro proyecto ya, pero no puedo decir nada todavía. Ahí ando”, dice con una sonrisa.

En México, el estreno de “Los 4 Fantásticos: Primeros pasos” está programado para este 24 de julio.

¿De qué se trata?

Con el vibrante telón de fondo de un mundo retrofuturista inspirado en la década de 1960, “Los 4 Fantásticos: Primeros pasos”, de Marvel Studios, presenta a la primera familia del MCU: “Reed Richards / Sr. Fantástico” (Pedro Pascal), “Sue Storm / Mujer Invisible” (Vanessa Kirby), “Johnny Storm / La Antorcha Humana” (Joseph Quinn) y “Ben Grimm / La Mole” (Ebon Moss-Bachrach), mientras enfrentan el mayor desafío de sus vidas. Obligados a equilibrar sus responsabilidades como superhéroes con la fuerza de su vínculo familiar, deberán defender la Tierra de “Galactus” (Ralph Ineson), un voraz dios cósmico, y su enigmática heralda, “Silver Surfer” (Julia Garner).

Y como si el plan de “Galactus” de devorar el planeta -y con él, a toda la humanidad- no fuera suficiente, nuevas complicaciones amenazan con llevarlo todo aún más allá del desastre.

Las adaptaciones anteriores

“Fantastic Four” (2005)

Director: Tim Story.

Reparto: Ioan Gruffudd (Reed), Jessica Alba (Sue), Chris Evans (Johnny), Michael Chiklis (Ben).

Villano: Doctor Doom (Julian McMahon).

“Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer” (2007)

Director: Tim Story.

Reparto: Mismo elenco principal que la de 2005

Nuevos personajes: “Silver Surfer” (Doug Jones, voz de Laurence Fishburne) y “Galactus” (entidad abstracta).

“Fantastic Four” (2015, reboot)

Director: Josh Trank.

Reparto: Miles Teller (Reed), Kate Mara (Sue), Michael B. Jordan (Johnny), Jamie Bell (Ben).

