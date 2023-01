El próximo 2 de febrero llegará a las salas de cine de nuestra ciudad el largometraje animado producido por Imagem Films, “Las aventuras de Maurice”. La historia se encuentra basada en la novela “El asombroso Mauricio y sus roedores sabios” de la saga “Mundodisco” de Terry Pratchett, publicada en 2001 en inglés y que en 2010 apareció editada en español.

En su versión para México las voces del filme corren a cargo de los cinéfilos Gaby Meza y Javier Ibarreche (famoso por sus tiktoks), como la intrépida “Malicia” y el gato “Maurice”, respectivamente. También participa Rojstar, el influencer quien encarna a “El Jefe”, el villano de la historia, y también toma parte el actor Emilio Treviño quien le pone voz al despistado héroe “Keith”.

Historias de gatos y ratones, hay varias, pero la de “Maurice” con una manada de ratas, no se ha visto antes en la gran pantalla, pues harán equipo para poder hacer que tanto ellos como los humanos vivan en armonía, aunque para llegar a ello habrá que pasar algunas vicisitudes y claro, poner en marcha una que otra estafa.

A romper con estereotipos

Para conocer más sobre los personajes que participan en esta aventura, EL INFORMADOR platicó con los famosos que prestaron su voz.

“(La película) nos enseña a romper con ciertos estereotipos que tenemos, porque cuando crecemos, nos damos cuenta lo dañinas que pueden ser ciertas etiquetas que le pones tú a los demás o que la sociedad te ha puesto a ti, y esto te limita a convivir, a aprender de los demás y a tener empatía, a realmente generar un espacio de confianza con el resto, donde no solamente se permitan ser ellos mismos contigo, también tú con ellos”, anota Gaby Meza.

La actriz de doblaje explica que “esta relación de ratas con humanos y además gatos nos permite ver que sí se puede generar un equipo y que tanto a los pequeños como a nosotros los más grandes, nos ayuda a ser conscientes de cómo nos autolimitamos a veces para poder generar lazos mucho más importantes con los demás y que nunca es tarde para comenzar a remover etiquetas y empezar a empatizar con el otro, escuchar sus ideas y verlo como es”, agrega.

Por su lado, Emilio confiesa que en su infancia cuando veía las películas, ya estaban los roles establecidos, como el héroe o la princesa, “pero con este tipo de historias, me gusta mucho que los roles comiencen a cambiar y que no haya nada definido, todos los personajes son interesantes y aportan algo a la historia, cada uno se encarga y elige por sí mismo. Y eso me parece interesante porque a la hora de que estas historias se le cuenten a las nuevas generaciones, cada vez serán más quienes elijan por sí mismos lo que quieren”.

Tanto para Gaby como para Javier, quienes están acostumbrados a hacer reseñas de películas y entrevistar a actores y directores, ahora les toca estar del otro lado. “Del lado del entrevistador y del que es entrevistado, el cariño de la película es diferente. Me ha tocado entrevistar gente de películas que amé con locura y tengo ganas de sacar una buena entrevista porque quiero que le vaya bien, y estando de éste lado, el amor que le tengo (a la cinta) es otro, porque yo estuve involucrado, y aunque fuera una terrible película, que no es el caso, estaría aquí defendiéndola porque me divertí mucho con la experiencia”, apunta Emilio.

Finalmente, Rojstar habla de la oportunidad de doblar a un personaje, pues lo interesante de su caso es que él en sus reels y sus tik toks, generalmente hace las voces de los personajes de series o telenovelas que son populares y ahora, es su voz la que se escucha en una película. “Es como el negativo de una foto, literalmente es todo lo contrario, me parece que ahora el único elemento que se está utilizando, es el que nunca utilizo en mis videos: la voz, pues normalmente son mis expresiones y gestos, pero ahora mi voz es la que cobra vida en otro personaje, con otras características e intenciones, así que el reto ha sido espectacular”.

“Maurice” y “Keith” le ofrecen a la cinta una gran cantidad de comedia. CORTESÍA

¿De qué se trata la película?

¡Ratas! Están por todas partes... en las panaderías, bailando sobre las mesas, robando pasteles debajo de la nariz del cocinero. Entonces, ¿qué necesita cada ciudad para combatirlas? Un buen flautista para atraerlos… y justo ahí, entra “Maurice”, un gato callejero con la estafa perfecta para hacer dinero, quien ha encontrado su propio flautista de “Hamelín” y una plaga de ratas para engañar a los crédulos habitantes. Todo va bien hasta que llegan al remoto pueblo de “Bad Blintz”, donde conocen a una chica obsesionada con los libros, llamada “Malicia”, quien solicita su ayuda para resolver el misterio de su ciudad.

También brilló en inglés

En inglés, el elenco de voces que tomó parte en el doblaje es considerado como espectacular. Basta con mencionar que la voz de “Maurice” la hizo Hugh Laurie, el mismísimo “Dr. House”.

En el talento vocal también tomaron parte Emilia Clarke (“Malicia”), Gemma Arterton (“Peaches”), Himesh Patel (“Keith”) y David Tennant (“Dangerous Beans”).

Aunque es conocido por su papel del amargado “Dr. House”, Laurie ha tomado parte en diversos proyectos familiares en su carrera, donde destacan “101 Dálmatas” (1996), “Stuart Little” (1999 y sus secuelas), “Monsters vs Aliens (2009) y “Hop” (2010).

El dato

Sobre Sir Terry Pratchett

Terry Pratchett fue un autor inglés de novelas fantásticas, especialmente cómicas. Es mejor conocido por su serie “Discworld” de 41 novelas.

Pratchett, con más de 100 millones de libros vendidos en todo el mundo en 37 idiomas, fue el autor más vendido del Reino Unido en la década de 1990. Recibió una OBE en 1998 y fue nombrado caballero por sus servicios a la literatura en 2019.

Cabe señalar que “The Amazing Maurice” es la primera película animada basada en una novela de Terry Pratchett.

CT