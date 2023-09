El actor Mads Mikkelsen, con una trayectoria entre el cine danés y Hollywood, emocionó y volvió a demostrar su solidez en “The Promised Land”, un filme de época dirigido por Nikolaj Arcel que trata temas como la ambición, el poder, la crueldad y el amor, y que compite por el León de Oro del Festival Internacional de Cine de Venecia, que inició el pasado 30 de agosto y culminará el 9 de septiembre.

“Es un tipo solitario que vive obsesionado con un único objetivo y con pertenecer a un mundo que, en el fondo, odia”, explicó ayer en rueda de prensa el protagonista.

Basada en una novela histórica de Ida Jenssen, “The Promised Land” se desarrolla en el año 1755: el capitán Ludvig Kahlen, hijo bastardo de un noble que aspira a ser reconocido como tal, se embarca en una misión que parece imposible, colonizar unas áridas tierras de una zona remota de Dinamarca en nombre del rey. Cuando llega a su destino, no sólo se enfrenta a la inclemente naturaleza, sino también al único hombre poderoso de la zona, un hombre arrogante y cruel que le hará la vida imposible.

Para Mikkelsen, lo más interesante del personaje era que “cree que no necesita a nadie, que sabe adónde va y luego se sorprende”, pero al ser cuestionado si ha aprendido algo de él, el actor explicó que no es así como se acerca a su trabajo.

“Sé que esto puede sonar pretencioso, pero si hago de Einstein, tengo que ser más listo que él (...), la idea de que el personaje te lleva a algún sitio, no es realmente así, te tienes que situar por encima de él”.

El director Nikolaj Arcel, conocido por haber adaptado el primer filme de la trilogía Millenium, “The Girl with the Dragon Tattoo" (2009), contó que leyó el libro de Jenssen al mismo tiempo que fue padre por primera vez, una experiencia que le cambió la vida y le hizo leer el libro de otra manera.

“Me caló el tema de la familia frente a la ambición, hasta entonces mi vida era cine las veinticuatro horas del día y, cuando nació mi hijo, mi mente explotó, es una película muy personal por eso”, aseguró.

Ganador de un Oso de Plata al mejor guion en Berlín y nominado al Oscar por “A Royal Affair” (2012), en la que contó también con Mikkelsen en el reparto, Arcel mencionó como su principal influencia el cine del británico David Lean.

“Soy un gran admirador del cine de época, mi padre me llevó a ver 'Muerte en Venecia' con diez años y me encantó y me gusta en especial David Lean y esa manera de narrar que combina monumentalidad e intimidad”, finalizó.

