Kendrick Lamar: Estas fueron las reacciones después del medio tiempo

El domingo 9 de febrero se realizó el Super Bowl 59, que coronó a Philadelphia como los ganadores, en esta ocasión el show de medio tiempo estuvo a cargo del rapero Kendrick Lamar de 37 años y ganador de 22 premios Grammy, lo que dio mucho de qué hablar a las personas que presenciaron este evento.

Super Bowl 2025: Kendrick Lamar y su presentación

Lamar salió al campo en un auto clásico color negro, acompañado de bailarines y en distintos escenarios que simulaban calles oscuras, durante la presentación que duro aproximadamente 13 minutos, cantó éxitos como: "Humble", "DNA" y la canción que le otorgo el Grammy a mejor canción "Not like us".

Además de la presentación de este rapero, se sumó la cantante SZA que interpretó las canciones "All the stars" y "Luther", también contó con la presencia de la tenista Serena Williams y el famoso actor y productor de cine Samuel L. Jackson.

Acerca del show de medio tiempo las opiniones y el internet se dividieron, muchos comentan que la presentación fue muy valiente, debido a que se tocó temas que ponen a reflexionar y de crítica social, pero a su vez, aparecieron comparaciones con shows anteriores, diciendo que este dejó mucho que desear y que no se iguala a presentaciones anteriores.

Sin duda alguna estos comentarios dependen de la opinión de cada persona, ya que hay a muchas que les pareció un momento importante y algunas otras personas comentaron que solo fue un show de medio tiempo no tan bien logrado como algunos pasados.

HS