Este 3 de octubre se estrena la segunda parte sobre uno de los villanos más icónicos. Las críticas hacia el filme están polarizadas, pero los fans están ansiosos por ver el tratamiento que se ha hecho a la antagonista “Harley Quinn” (“Lee Quinzel”), interpretada por Lady Gaga, la cual, ella misma, ha descrito como diferente, basada más en lo personal, en “las manías y el caos interior”.

En entrevista, Lady Gaga comparte cómo vivió la relación de pasión y locura que se desató durante la filmación de “Joker 2: Folie À Deux”. Sin duda, la cinta presenta a “Quinn” en una nueva faceta que incluye números musicales que contrastan con el tono sombrío de la primera entrega del “Joker” (la historia de “Arthur Fleck”).

—¿Cómo fue tu experiencia al ver por primera vez la película original del “Joker”?

—Tuve la oportunidad de verla antes de que saliera, y fue una experiencia muy especial. Nunca había visto un mundo como ese, ni a un personaje tan entrañable como el de “Arthur Fleck”, interpretado por Joaquin Phoenix.

—¿Por qué crees que el personaje de “Arthur Fleck” se volvió tan querido?

—Creo que la gente se enamoró de “Arthur” porque, a medida que se desenvolvía en la sociedad, era golpeado una y otra vez, tanto física como metafóricamente. Era diferente. Lo tenía muy difícil. Parecía que, hiciera lo que hiciera, no podía tener un respiro. Y creo que personas de todo el mundo conectaron con ese sentimiento. Creo que la gente vio un poco de sí misma en “Arthur”. Y esa fue, de alguna manera, la magia de esa primera película, todos se sintieron conectados con alguien que aparentemente era tan diferente.

—¿Qué fue lo que te pareció tan especial al ver la actuación de Joaquin Phoenix por primera vez?

—Al ver su actuación por primera vez, me dejó muy claro lo increíblemente espléndida que fue, así como lo íntima y extremadamente original que resultó. Especialmente para el personaje de “Joker”. Fue capaz de poner corazón en algo que creo que no todos podrían haber hecho. Todd Phillips —director del filme— y Joaquin tienen una conexión increíble en la que son capaces de crear cosas que son extremadamente emblemáticas, entretenidas, y únicas al mismo tiempo. Todo es impactante y atrevido, pero aun así tiene tanto corazón.

—Todd dijo que mientras Scott Silver y él escribían la segunda película, ya pensaban en ti. ¿Cuándo comenzaste a conversar con Todd acerca de esta secuela?

—Me sentí extremadamente agradecida y halagada porque Todd vino a mí y me dijo: “Escribimos este papel para ti.” Y gran parte del guion ya estaba bastante desarrollado. Hubo muchos cambios en el guion después de la primera reunión con Todd, pero desde el principio, el origen de todo esto fue una secuela para “Arthur Fleck”, pero una historia de origen para “Harley Quinn”. Y en esta película me quedó claro, al reunirme con Todd, que la persona que íbamos a conocer era “Lee”. Esta es la chica que “Harley” es cuando conoce por primera vez a “Joker”, y cómo evoluciona su relación con él desde su encuentro en Arkham.

—Hablemos de cuando conocemos por primera vez a “Lee”. ¿En qué circunstancias se introduce a su personaje en este mundo?

—No quiero decirle a la gente cómo debería sentirse acerca de “Lee” como personaje, ya sea cuando la ven por primera vez, a mitad de la película o más adelante, en las fantasías. Pero creo que, al principio, cuando conocemos a “Lee”, nos surge la curiosidad por saber quién es esta chica fascinada con “Arthur Fleck”, ¿quién es esta chica que tiene una sonrisa en el rostro y no teme de alguien que ha matado personas?

—¿Qué fue lo más emocionante de conocer a “Lee” mientras la interpretabas?

—Todd es extremadamente libre y experimental. Joaquin también es extremadamente libre y experimental. Entre los dos, me quedó claro que una película que en muchos aspectos es no lineal también tenía un proceso no lineal. Así que siempre supe quién era “Lee” por dentro, pero nunca llegué al set con una idea preconcebida. De hecho, trabajé muy duro para desechar esas ideas y tratar de ser lo más honesta posible en cada escena. Y Joaquin lo hace diferente cada vez, por lo tanto, era importante que yo también lo hiciera, especialmente en las fantasías aisladas y compartidas entre “Arthur” y “Lee”.

—¿Puedes profundizar en esta idea de las fantasías y cómo se integran en la historia?

—En cualquier momento, “Joker” podría estar fantaseando sobre su relación con esta chica. Y las fantasías de “Arthur”, o del “Joker”, no tienen que ser siempre iguales. No sabía exactamente qué estaba pensando Joaquin en cada momento o cuál sería su fantasía en realidad, así que tenía que ser muy flexible para permitirle a Todd crear la visión que mejor funcionara para la película.

—¿Fue emocionante y divertido llegar a un set que se sentía tan vivo?

—Aprendí muy rápido que el caos de todo esto era parte de quiénes eran estos personajes. Y así, el caos del proceso aportó mucha vida y también humor a esta pareja. Algunas de estas circunstancias son algo psicóticas, pero todo estaba fundamentado en algo real porque así eran ellos realmente.

—¿Qué significa para ti el término “folie à deux”?

—Vi antiguos videos de asilos de personas que tenían “folie à deux,“ y fue desgarrador, aterrador y también una versión muy extrema de lo que la gente hace cuando está enamorada. Como se ve en la película, “Lee” y “Arthur” se defienden mutuamente. Ellos dicen que sus sueños son los mismos. Cuando estamos enamorados hacemos cosas insensatas. Así que, para mí, “folie à deux” es sólo una expresión del amor, y creo que se usa de manera interesante en el título de esta película para, de alguna manera, plantear la pregunta: ¿qué es realmente la locura?

—La música y las fantasías están tan entrelazadas. ¿Cómo describirías esa conexión en la historia?

—Vemos a “Arthur” descubrir la felicidad de una manera que tal vez nunca había experimentado. Vemos a “Lee” intentar justificarse a sí misma. Y luego, también vemos las ilusiones compartidas de estos dos siendo superestrellas. Así que la música desempeña un papel crucial en esta película al expresar la magnitud y la complejidad del amor. Es desordenada, caótica, no es una sola cosa, sino muchas cosas verdaderas al mismo tiempo. La música es como otro personaje en esta trama.

—Desde tu perspectiva, ¿cuáles son los sentimientos de “Lee” hacia “Arthur”/ “Joker” y qué tan profundos son?

—Para “Lee”, es como lo que le sucede a cualquiera cuando amas a alguien tanto que te aniquilas a ti mismo. Como la gente que dice, “Me perdí en esta relación”, “Lee” simplemente se pierde por completo.

—Hablemos un poco sobre el increíble diseño de producción. ¿Cómo fue estar inmersa en los mundos que Mark Friedberg y su equipo crearon?

—Estar inmersa en el set fue extremadamente intenso y todo el equipo hizo un trabajo hermoso al crear este mundo. Todos estábamos viviendo en él todo el tiempo. Recuerdo que unas semanas después de que dejamos de filmar, salí a hacer una caminata, y no había estado realmente fuera del set en como tres meses y medio. Mientras caminaba por un campo, pensé, “Oh, es tan hermoso aquí. Hay tanta vida y es tan alegre.” Y me recordó que estos dos vivían en un mundo realmente muy sombrío cuando no estaban en sus fantasías. Así que fue muy impactante, y me alegró mucho que siempre estuviéramos contando chistes y riendo en el set, porque me compartieron que cuando hicieron la primera película, el humor realmente les ayudó a atravesar la oscuridad, y lo hicieron esta vez también.

—¿Qué puedes decirnos sobre tu experiencia trabajando con Joaquin Phoenix?

—Fue extremadamente ingenioso, creativo y realmente divertido. Joaquin siempre es muy gracioso. Pero también aprendí que llegar al set con una idea preconcebida de lo que vas a hacer es el enemigo. Eso fue una revelación increíble y muy liberadora. Siento que él tiene un instrumento actoral, con sus emociones y personalidad, que es realmente único, es asombroso.

—Finalmente, ¿puedes hablar sobre los looks de “Lee”, sobre el proceso de ir a través de ellos y verte a ti misma cómo estas diferentes versiones de ella?

—Fue un proceso realmente interesante probar diferentes pelucas, maquillajes y ropa para descubrir a “Lee” en las pruebas de cámara. Nos llevó un tiempo averiguar cómo orientarla para que estuviera en sintonía con “Arthur”, porque estos dos tienen que ser una pareja que encaje. Así que creamos el maquillaje y el vestuario siempre con el “Joker” en mente y nos tomó un tiempo averiguar cómo debía sentirse ella para con la audiencia, porque queríamos crear algo que fuera profundamente conmovedor.

Entre el amor y la locura

“Joker 2: Folie À Deux” encuentra a “Arthur Fleck” institucionalizado en Arkham esperando juicio por sus crímenes como “Joker”. Mientras lucha con su doble identidad, “Arthur” no sólo tropieza con el verdadero amor, sino que también encuentra la música que siempre ha estado dentro de él.

