Oasis sorprende con su anuncio en el WTC de la CDMX

Éxitos de Oasis como "Live Forever", "Wonderwall", "Supersonic" y "Acquiesce" podrían volver a resonar en algunos escenarios de México.

El regreso del dúo, tras 15 años desde su separación, ha generado una gran expectativa a nivel mundial. Hasta el momento, se sabe que con su gira Oasis Live '25, recorrerán el Reino Unido e Irlanda, y se estarían preparando para revelar nuevas fechas fuera de Europa mañana, 30 de septiembre, entre las que podría incluirse nuestro país, y los fanáticos no pueden esperar.

Oasis sorprende con anuncio en el WTC

A través de sus redes sociales, incluyendo Instagram y X, los intérpretes de "The Shock of the Lightning" compartieron una fotografía del World Trade Center de la Ciudad de México, acompañada de una imagen en blanco y negro de los músicos. En la publicación, advierten a sus seguidores mexicanos: "Ten cuidado con lo que deseas". Según el anuncio, nueva información se revelará a la 1 de la tarde, hora de la CDMX.

Hace unas semanas, el periódico británico "The Mirror" aseguró que Oasis llegará a Latinoamérica el próximo año, después de concluir sus presentaciones en Escocia y Gales, además de los previamente mencionados.

¿Oasis ya había venido a México?

El grupo se ha presentado anteriormente en México; la primera vez fue en el Palacio de los Deportes en 1998, y la última en el mismo recinto, diez años más tarde, con el tour Dig Out Your. Además, visitaron Monterrey y Guadalajara.

