La magia y la fantasía llegarán a las pantallas de cines con “La leyenda de Ochi”, la nueva película de A24 que se estrena en México este 24 de abril. Bajo la dirección de Isaiah Saxon, y con un elenco encabezado por Helena Zengel, Finn Wolfhard y Willem Dafoe, la cinta propone una aventura emocional que recuerda clásicos del cine fantástico.

La historia gira en torno a “Yuri”, una joven introvertida que emprende un viaje de autodescubrimiento al conocer a “Ochi”, una criatura mística que habita en la frontera entre lo humano y lo sobrenatural. La relación entre ambos será el eje para reflexionar sobre el respeto a los seres vivos, la empatía, el crecimiento personal y la conexión con la naturaleza. Todo esto enmarcado en un universo donde predominan los efectos prácticos, un sello que ha caracterizado la visión estética y narrativa de A24.

“Es un proyecto muy bonito que trae de regreso la fantasía como la conocíamos”, asegura Regina Carrillo, actriz mexicana que da voz en español al personaje de “Yuri”.

En entrevista con EL INFORMADOR, Regina destacó el valor de una producción que apuesta por lo tangible.

“Me recuerda mucho, por ejemplo, a ‘E.T. El extraterrestre’, porque ahora traen de regreso los efectos prácticos, ya no sólo CGI, ya no sólo cosas hechas por computadora. En este caso, los muñequitos son marionetas reales, los paisajes que vemos en su mayoría son reales y sí fueron a grabar a los montes Cárpatos… se nota en el resultado y además es una historia hermosa, muy familiar”.

El regreso de los efectos prácticos y el sello artístico de A24 —una productora con pocos años en el mercado, pero con grandes aciertos de crítica y taquilla— también fueron temas que entusiasmaron a Carrillo. “Además de que creo que en este caso los ‘Ochi’, que son las criaturas mitológicas que vemos, también pueden ser una metáfora de los animales reales que tenemos, pueden ser perritos, pueden ser gatitos. El mensaje es cómo cuidar a los seres vivos y respetarlos”.

Sobre su personaje, Regina se muestra especialmente conectada. “Me encantó. Creo que ‘Yuri’ es un personaje bastante complejo. Es una niña muy introvertida, siempre habla como muy hacia dentro, muy grave, muy airosa, pero al mismo tiempo es muy empática, es valiente, es determinada y ella ama a los seres vivos. Ama a los animales, en este caso a los ‘Ochi’. Cuando ve que este bebé ‘Ochi’ llega a ella necesitando lo ayuda, lo cura y se pone de meta llevarlo de regreso con su familia. Me parece precioso, porque al final ningún otro personaje estaba siendo empático con estos animales”.

El arte del doblaje

El doblaje de “La leyenda de Ochi” se realizó en un tiempo muy corto, compartió Regina Carrillo, quien agregó: “Me invitaron y a la semana ya estaba trabajando… Lo grabamos en marzo. Fui la última del cast a la que eligieron. Grabé en unas cinco horas. Llegué al estudio, el director me explicó de qué iba la película, me dejó escucharla y ya de ahí empezamos a grabar”.

Y aunque el trabajo actoral de la actriz alemana Helena Zengel ya estaba definido, Regina supo cómo incorporar su propio sello: “Cuando haces doblaje de una persona, como en este caso que es live action, tienes que respetar el trabajo previo. Helena ya creó un personaje, entonces tenía que adecuarme lo más posible a eso, pero espero que mi voz y mi interpretación hayan funcionado. Yo creo que sí, hicimos una buena dupla”.

Regina también compartió que ver el resultado final de su trabajo también fue un momento especial. “Es muy raro. De eso sí yo creo que nunca voy a terminar de acostumbrarme, pero al final mientras grababa era como ir sembrando unas semillas y al final ver el resultado es como recoger los frutos de tanto esfuerzo”.

Agregó que la función especial fue aún más significativa, porque asistió con su familia. “Llevé a mis abuelos, llevé a mis tíos y todos disfrutaron muchísimo esta película”.

Finalmente, en cuanto a la experiencia de verla junto a otros espectadores, Regina confesó. “Es como desnudarte ante ellos. Es como: bueno, ya hice lo que estaba en mis manos, toca soltar y que pase lo que tenga que pasar. Pero creo que cuando las cosas las haces con tanto corazón y tanta alma, el resultado siempre va a ser positivo”.

Un camino con raíces familiares

El amor de Regina por la actuación tiene sello familiar. “Mi mamá es actriz, la actuación siempre la tuve presente en mi vida. Se podría decir que lo tengo en la sangre. Era la típica niña que le hacía shows a su familia y que siempre quería estar arriba de un escenario, delante de una cámara o detrás de un micrófono”, compartió.

Su incursión en el doblaje ocurrió de manera fortuita pero decisiva. “Acompañé a mi mamá a realizar una prueba de voz y le pedí al director que me dejara también hacer una prueba… y me quedé”.

Desde entonces, Regina ha buscado formarse de manera constante. “Llevo tomando clases de canto desde hace muchísimos años; entonces, tengo buen manejo de mi voz por lo mismo. He tomado cursos de actuación. Ahorita estoy en la carrera de actuación, ya me quedan sólo seis meses. Siempre busco prepararme porque el doblaje es una rama de la actuación, no debe verse de otra manera. Requiere una formación”.

