“MasterChef Celebrity Generaciones” va aumentado su intensidad semana tras semana, poniendo retos más difíciles, acrecentando la incertidumbre, y sobre todo, exigiendo todo y siendo inclemente con sus participantes, pues un mínimo error en la cocina puede resultar en la despedida definitiva del show, sin espacio siquiera para las segundas oportunidades.

Así fue para la actriz María José Magán, del equipo de los “ Millennials”, quien resultó la cuarta eliminada de la competencia, luego de un reto accidentado en el cual su platillo “La venezolana más mexicana” -una arepa que no resultó del agrado de los jueces-, la llevó a despedirse de la cocina más exigente de México.

Un tanto triste por su partida, pero también agradecida con la experiencia de haber formado parte de un reality que se ha convertido en uno de los favoritos en la televisión mexicana, María José Magán compartió con EL INFORMADOR su vivencia en la cocina de “MasterChef” y su propio gusto por las artes culinarias, las exigencias de los jueces, y los aprendizajes que la vida le dio ante el sartén, los ingredientes, y la situación frenética que implica cocinar contrarreloj en un concurso donde un sólo error puede resultar ser el último.

Amor por la cocina

María José Magán decidió formar parte de “MasterChef” debido a su genuino amor por la cocina. No obstante, su experiencia con la misma resultó muy diferente a la realidad del concurso, donde los participantes deben enfrentarse al estrés, al reloj, a los jueces, de modo que, recapitulando, gozó del mismo modo en que padeció. La también modelo lamentó particularmente que su estadía durante el concurso no le diera tiempo de crear repostería, uno de sus “fuertes” culinarios, según sus propias palabras.

“Me siento tranquila, feliz por mi participación. No me di por vencida”, asegura. “También estoy triste porque no pensé que iba a salir tan pronto, pero ni modo, así es la vida. A mí siempre me ha gustado mucho la cocina. Obviamente a mis tiempos, con mis reglas, con mis ingredientes, algo por completo diferente a lo que se vive en la cocina de ‘MasterChef’. La parte de la repostería de lo dulce, es uno de mis fuertes, lamentablemente no me tocó en la cocina, y por ese lado me voy un poquito frustrada y con ganas de haber hecho algo dulce”.

Pero, ¿cómo es en realidad cocinar en la cocina de “MasterChef”? ¿Cómo es el detrás de cámaras? María José Magán confesó que es una experiencia que incluye todo tipo de emociones muy alejadas a lo que hasta entonces había sido su acercamiento con el acto de cocinar.

“Es un estrés absoluto”, se carcajea. “Es un cúmulo de emociones, altas y bajas; estás emocionado, nervioso, triste. Pasas por todas esas emociones en muy poquitas horas. Es complicado cuando estás acostumbrada a tu cocina, a tu tiempo, a tus ingredientes, y acá de pronto te ponen ingredientes que no conoces. Eso es lo más complicado de estar en la cocina de ‘MasterChef’, que tienes que arriesgarte pero no arriesgarte tanto, como me arriesgué yo. El tiempo no es tu aliado, y tienes que arreglártelas para entregar un platillo digno a los jueces. En ‘MasterChef’ todo puede pasar”, dice.

“Una locura”

“MasterChef” nunca deja de ser un reto para los participantes. Desde la experiencia de ponerles a trabajar en equipo hasta competir entre sí, cada uno con su experiencia particular en la cocina, hasta enfrentarse con los tres chefs cuyo profesionalismo los lleva a no tentarse el corazón, la actriz venezolana sólo puede decir que es “una locura”.

“Son muchas emociones al mismo tiempo, tienes que controlarte y dar lo mejor que tienes para que todo salga bien. Es una locura todo lo que se vive en la cocina. De los chefs aprendí muchísimo, el chef Poncho era muy paciente, tiene una manera de enseñar muy bonito, yo lo admiro mucho. El chef Herrera es muy estricto, pero muy sarcástico, me hacía reír muchísimo. Y la chef Zahie es muy estricta, para mí fue la más estricta. Pero también es un corazón con patas, cada uno tiene su personalidad, y finalmente la cocina es muy subjetiva, cada quien tiene sus gustos”, cuenta la actriz y modelo venezolana.

En cuanto al platillo que terminó sacándola de la competencia, “La venezolana más mexicana”, María José Magán tiene sentimientos diversos, pues a pesar de ser un favorito de ella, reconoce que tanto el tiempo como el nerviosismo le jugaron en contra.

“Me arrepentí de haber hecho ese platillo porque era muy arriesgado para el tiempo que tenía y para los ingredientes, quizá si hubiera tenido más tiempo, o la posibilidad de elegir más ingredientes, la historia hubiera sido distinta. Pero el hubiera no existe, y fue mi elección en ese momento, entonces tuve que asumir las consecuencias y las decisiones de los jueces. Sí siento algo de frustración porque la verdad ese platillo me queda espectacular. Uno no cocina viendo el reloj, uno cocina con música, yo siempre preguntaba en el foro, ¿por qué no cocinamos con música? Estaría increíble. Pero no, hay que cocinar viendo el reloj, y eso puede ser un poco estresante”.

No obstante, María José Magán no se arrepiente de su paso por “MasterChef” y agradece el aprendizaje: “Es una gran experiencia; me enseñó que no siempre hay que arriesgarnos tanto en la vida, porque yo soy súper arriesgada y me lanzo de cabeza. En la cocina, mucho aprendizaje, desde las proteínas hasta el chile, conocí chiles que no sabía que existían. Y estoy satisfecha de mi participación”, finaliza.

CT