Carlos Santana tiene una carrera legendaria que abarca décadas, y ha creado algunas de las canciones más icónicas que fusionan rock, blues y ritmos latinos, de acuerdo con la Inteligencia Artificial.

Aquí te compartimos una lista de algunas de sus mejores y más populares canciones, tanto con su banda Santana como en colaboraciones, según Chat GPT:

Clásicos de Santana (años 60s-70s):

1. Black Magic Woman (1970)

- Original de Fleetwood Mac, pero la versión de Santana es la más conocida, con un toque latino distintivo.

2. Oye Como Va (1971)

- Compuesta por Tito Puente, pero Santana la convirtió en un éxito global.

3. Samba Pa Ti (1970)

- Instrumental muy emotivo; es uno de sus solos de guitarra más reconocidos.

4. Europa (Earth's Cry Heaven's Smile) (1976)

- Otro instrumental cargado de sentimiento; es amado por los guitarristas de todo el mundo.

5. Soul Sacrifice (1969)

- Famoso por su interpretación en Woodstock; puro fuego instrumental.

Etapa más comercial / Colaboraciones (años 90s-2000s):

6. Smooth (feat. Rob Thomas de Matchbox Twenty) (1999)

- Probablemente su mayor éxito comercial. ¡Ese riff se te queda en la cabeza!

7. Maria Maria (feat. The Product G&B) (1999)

- Una fusión de ritmos latinos con hip-hop que se volvió himno de fin de milenio.

8. The Game of Love (feat. Michelle Branch) (2002)

- Otra colaboración exitosa que ganó un Grammy.

9. Corazón Espinado (con Maná) (1999)

- En español, pegajosa y poderosa. Una de las favoritas del público latinoamericano.

Otras joyas:

10. No One to Depend On (1971)

- Energía pura, mezcla funk-rock con percusión latina.

Te puede interesar: Los dos estrenos imperdibles de Cinépolis este 24 de abril

11. She's Not There (cover de The Zombies, 1977)

- Una versión interesante con el sello Santana.

12. Into the Night (feat. Chad Kroeger de Nickelback) (2007)

- Otra colaboración pop-rock bien recibida.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV