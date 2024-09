Se anunció de manera oficial que la más reciente película del cineasta Jacques Audiard, titulada “Emilia Pérez”, fue seleccionada como representante de Francia para competir en la categoría de Mejor Película Internacional en la edición 97 de los Premios Oscar a celebrarse el 2 de marzo de 2025.

Protagonizada por Zoe Saldaña, Karla Sofia Gascón, la mexicana Adriana Paz y Selena Gómez, la película tendrá su estreno comercial en cines el próximo enero bajo el sello de Zima Entertainment.

Luego de una reñida disputa entre cuatro destacadas cintas por representar a Francia en la contienda cinematográfica más representativa del mundo, “Emilia Pérez” se posicionó como la gran elegida por el comité francés dirigido por Charles Tesson, ex director artístico de la Semana de la Crítica de Cannes.

Las películas contra las que compitió fueron: “El Conde de Montecristo” (2024) de Alexandre de La Patellière, que llegará a cines mexicanos este 10 de octubre también bajo el sello Zima Entertainment, “All We Imagine as Light” (2024) de Payal Kapadia y “Misericordia” (2024) de Alain Guiraudie.

Además de su participación en el Festival de San Sebastián 2024, esta prometedora contendiente al Oscar recibió una de las ovaciones más largas de Cannes y obtuvo el Premio del Jurado (liderado por Greta Gerwig) y el premio a Mejor Actriz otorgado a Zoe Saldaña, Karla Sofia Gascón, Adriana Paz y Selena Gómez en la 77 va. edición del Festival de Cannes.

Hablada en español y situada en México, la película de 130 minutos aborda la historia de una abogada sobrecalificada e infravalorada, Rita (Zoe Saldaña), que un día recibe una oferta inesperada: ayudar al temido jefe de un cartel (Karla Sofia Gascón) a retirarse de su negocio y desaparecer para siempre convirtiéndose en la mujer que él siempre ha soñado ser.

Co-producida por la mexicana Pimienta Films y Saint Laurent Productions, una filial oficial de la reconocida casa de moda de Alta Costura francesa, que ha estado detrás de proyectos de directores como Jean-Luc Godard, Pedro Almodóvar, Gaspar Noé o Wong Kar Wai, Emilia Pérez se une a la carrera por el Oscar 2025.

