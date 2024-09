Se llegaron las fechas. Este viernes 20, mañana sábado 21, y los próximos 27 y 29 de septiembre, una de las bandas más queridas dentro del metal llega a nuestro país tras una espera de varios años, como parte de su gira "M72 World Tour". Sí, Metallica se presentará en México.

Reconocida como una de las bandas más exitosas dentro del heavy metal y el thrash metal, la banda formada a inicios de los años 80 del siglo pasado ha lanzado múltiples e icónicos álbumes dentro de la escena musical, y más de 40 años después siguen uniendo a nuevas olas de fans que se encariñan por sus riffs pegajosos, sus letras oscuras y complejidad técnica. En esas cuatro fechas hará gritar a todos los que acudan a los conciertos que se llevarán a cabo en el recién remodelado Estadio GNP de la Ciudad de México.

Metallica es una de las agrupaciones más discutidas debido a la influencia que ha marcado en generaciones posteriores de fanáticos y músicos, que citan su discografía como inspiración a la hora de hacer sus proyectos. Sobre eso, es válida la discusión sobre cuáles son las mejores canciones, algunas de las cuales pueden ser interpretadas como parte del setlists de los shows en México.

Si bien la elección de la música favorita es subjetiva, en esta ocasión se le preguntó a la Inteligencia Artificial para hacer una lista de las mejores canciones de Metallica, considerando diversos aspectos que las hacen destacar entre los fans.

De acuerdo con ChatGPT, las mejores canciones de Metallica son:

"Enter Sandman" (1991)

Una de las canciones más reconocibles de Metallica, "Enter Sandman" pertenece al famoso "Black Album". Es un clásico del rock y el heavy metal por su riff pegajoso y su temática oscura, inspirada en pesadillas y temores infantiles. Es una pieza fundamental en la discografía de la banda porque representa su evolución hacia un sonido más accesible para el público en general, sin perder su esencia metalera.

Por qué es una de las mejores:

Riff memorable que define el estilo de la banda.

Gran éxito comercial y crítica.

Introdujo a Metallica a una audiencia más amplia.

 

"Master of Puppets" (1986)

Considerada por muchos como la mejor canción de Metallica, "Master of Puppets" es un himno del thrash metal. Este tema aborda el control y la manipulación, particularmente en relación con el abuso de sustancias. La complejidad musical, con sus cambios de ritmo, solos virtuosos y letra intensa, la convierte en una de las piezas más aclamadas por fanáticos y críticos.

Por qué es una de las mejores:

Ejemplo de la complejidad y técnica de la banda.

Es un clásico del thrash metal.

Frecuentemente citada como una de las mejores canciones de metal de todos los tiempos.

 

"One" (1988)

De su álbum "...And Justice for All", "One" es una épica canción que comienza con una introducción suave, pero que lentamente crece en intensidad hasta convertirse en un estallido de furia y poder. Inspirada en la historia de un soldado gravemente herido en la guerra, es una de las primeras canciones de Metallica en incluir un video musical, lo que ayudó a aumentar su popularidad en la era de MTV.

Por qué es una de las mejores:

Equilibrio perfecto entre melodía y agresividad.

Narrativa potente y emocional.

Primer sencillo de Metallica en ganar un Grammy.

 

"Fade to Black" (1984)

Esta balada de su álbum "Ride the Lightning" es otra joya de la banda. "Fade to Black" trata temas oscuros como la desesperación y el suicidio, y muestra el lado más melódico y emocional de Metallica, con una introducción acústica que contrasta con la potencia que sigue. Es una de las primeras baladas de la banda, algo que más tarde sería un sello característico en sus álbumes.

Por qué es una de las mejores:

Combinación de elementos acústicos y eléctricos.

Temática emocional y profundamente reflexiva.

Un ejemplo temprano del rango dinámico de la banda.

 

"Seek & Destroy" (1983)

Proveniente de su álbum debut "Kill 'Em All", esta canción muestra a Metallica en su forma más cruda y directa. Con su característico riff de guitarra y letras que evocan la agresión juvenil, es una de las favoritas en sus conciertos y sigue siendo un himno del heavy metal.

Por qué es una de las mejores:

Riff que captura el espíritu rebelde del metal.

Es un clásico en los conciertos en vivo.

Representa el sonido más primitivo y feroz de Metallica.

 

"For Whom the Bell Tolls" (1984)

Otra canción icónica de "Ride the Lightning", "For Whom the Bell Tolls" toma su inspiración de la novela de Ernest Hemingway del mismo nombre. La canción se destaca por su ritmo imponente y pesado, y las letras que abordan la futilidad de la guerra.

Por qué es una de las mejores:

Ritmo épico y poderoso.

Letras profundas y reflexivas.

Uno de los momentos más atmosféricos en la carrera de Metallica.

 

"The Unforgiven" (1991)

Esta es una de las baladas más famosas de Metallica y pertenece al "Black Album". "The Unforgiven" se caracteriza por su mezcla de melodías suaves y pasajes más pesados, con una estructura de canción única para la banda. La letra habla sobre la lucha interna y la búsqueda de redención, lo que la convierte en una pieza introspectiva.

Por qué es una de las mejores:

Mezcla de balada y potencia metalera.

Letras profundas y emocionales.

Es uno de los sencillos más exitosos de la banda.

 

"Creeping Death" (1984)

Inspirada en la historia bíblica de las diez plagas de Egipto, "Creeping Death" es una de las canciones favoritas de los fans de la vieja escuela de Metallica. Con un ritmo acelerado y un riff de guitarra demoledor, captura la esencia del thrash metal de los 80.

Por qué es una de las mejores:

Energía inigualable en vivo.

Letras épicas e intensas.

Riff icónico que define el estilo temprano de Metallica.

 

"Battery" (1986)

Este tema abre "Master of Puppets" con una explosión de thrash metal puro. "Battery" es una oda a la agresión y el poder, con un ritmo frenético que captura la esencia de Metallica en su época dorada del thrash.

Por qué es una de las mejores:

Velocidad y potencia desde el primer segundo.

Perfecta para los fanáticos del thrash.

Introduce uno de los mejores álbumes de metal de la historia.

 

"Nothing Else Matters" (1991)

Una de las baladas más conocidas de Metallica, "Nothing Else Matters" fue un éxito masivo. Es una canción que destaca por su emotividad y por mostrar el lado más sensible de la banda, algo inusual para el género. Con una instrumentación más suave, incluyendo orquestación, rompió con el molde de lo que tradicionalmente se esperaba de una banda de metal.

Por qué es una de las mejores:

Balada conmovedora y universal.

Atrae a un público más amplio, fuera del metal.

Uno de los mayores éxitos comerciales de la banda.

 

