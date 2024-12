Pedro Pascal... ¿fan de Sheinbaum?

El actor chileno Pedro Pascal conocido últimamente por su participación en Gladiador II de Ridley Scott se volvió viral por compartir un TikTok de la presidenta Claudia Sheinbaum a través de sus historias en su perfil oficial de Instagram. El artista previamente había expresado su apoyo por Gabriel Boric, presidente de Chile, por lo que no es su primera opinión política pública compartida en redes sociales.

El video fue publicado sin explicación o comentario alguno. En el reel, sin embargo, podemos ver a la Presidenta de México frente a las fueras armadas y dando las características giras de trabajo por el país. Además, en el video aparece Mario Delgado, titular de la Secretaría de la Educación Pública (SEP), y Delfina Gómez, gobernadora del Estado.

En la parte final del video se muestra parte de los programas sociales de la Secretaría del Bienestar, en concreto en una presentación de la Beca Rita Cetina para la Educación Básica en las Asambleas Informativas.

El actor se ha vuelto muy popular por sus papeles en las series Narcos, The Mandalorian y, especialmente, The Last of Us, la cual es uno de los estrenos más esperados y deseados del 2025. En películas ha aparecido en Wonder Woman 1984, The Wild Robot y la reciente y mencionada Gladiador II.

