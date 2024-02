Pedro Pascal y Vanessa Kirby aparecerán en los "Cuatro Fantásticos"

Hace cuatro años Pedro Pascal fue quizá el personaje más odiado del universo DC, por ser el hombre que hacía sufrir a Gal Gadot en la película "Mujer Maravilla 1984", pero todo en la vida cambia.

Ahora el actor chileno de 48 años ("Tha last of us" y "The mandalorian") tendrá la misión de ser el líder de "Los 4 fantásticos", la nueva versión cinematográfica del mundo Marvel, interpretando a Reed Richards; el científico que junto con su novia, cuñado y un amigo, un extraño fenómeno sideral les otorga poderes.

La mañana de este miércoles Marvel hizo oficial el reparto del largometraje que será dirigido por Matt Shakman, en cuya filmografía se encuentran "The boys", "Sucession" y "WandaVision".

Si Pascal será el llamado hombre elástico, Vanessa Kirby ("The Crown) dará vida Sue, la mujer invisible; Ebon Moss-Bachrach ("The punishe") tendrá a su cargo a "La Mole" Ben, mientras que Joseph Quinn ("Stranger things") encarnará a Johnny, el joven que se convierte en fuego y vuela.

La cinta está programada para salir en cines en julio del próximo año, en plena época veraniega buscando ser el blockbuster del momento.

Será la tercera versión de los personajes en menos de 20 años, luego de que la primera salió en 2005 con un elenco que incluía a Jessica Alba y Chris Evans, teniendo secuela en 2007.

La primera de ellas costó 100 millones de dólares para una recaudación de poco más de 300 millones alrededor del mundo; en tanto que la segunda parte con un presupuesto de 130 millones de billetes verdes, consiguió en taquillas poco menos que su antecesora.

Esto hizo a Marvel replantear el elenco y en 2015 llegó otra versión de "Los cuatros fantásticos", con un reparto integrado, entre otros, por Kate Mara y Michael B. Jordan. Y fue un fracaso: de acuerdo con cifras oficiales costó 120 millones de dólares y recaudó unos 167 millones.

Casi una década después los ejecutivos han decidido darle una nueva oportunidad a la creación de Stan Lee. La primera película de acción viva de los personajes data de 1994.

