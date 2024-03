Pedro Capó y Carín León lanzan el tema “Existo”

Los músicos Pedro Capó y Carín León se unen por primera vez en una colaboración para el lanzamiento de su nuevo tema “Existo”, el cual formará parte del próximo álbum de estudio del cantautor puertorriqueño.

Este sencillo, desarrollado inicialmente de manera natural y muy orgánica durante la conferencia “Making thehit LIVE” en la semana de la música latina de Billboard en Miami, busca destacar un tributo a la fortaleza innata del ser humano. Con un estribillo contundente que pregunta, “¿Cómo no voy a ser exitoso, si existo?”, la canción se posiciona como un resalte a la resiliencia y el empoderamiento del ser humano en medio de la adversidad, basada en las experiencias reales de ambos cantantes.

El sencillo captura la esencia de aquellos que han enfrentado críticas y rechazo social, ofreciendo un mensaje inspirador de superación, en la búsqueda constante de la realización humana.

“Este proyecto va más allá de la música; es un testimonio de la fortaleza que todos llevamos dentro. ‘Existo’ es un recordatorio de que nuestra existencia es poderosa, incluso en los momentos más desafiantes y creo que la mejor prueba es la forma en que este tema se dio. Yo admiro y respeto demasiado a Carín León y estaba loco por hacer algo juntos”, contó Pedro Capó.

El video musical oficial acompañará el lanzamiento, imprimiendo una mirada íntima a la sesión de grabación donde la magia de “Existo” cobró vida de manera oficial. Desde la improvisación inicial hasta la materialización del tema, el video refleja la autenticidad y la conexión orgánica entre los talentos indudables de Pedro y Carín quien comento:

“Existo es de mis temas favoritos, está en el top 3 de las canciones que yo he grabado o que he tenido que ver con ellas. Sobre todo, hacerla al lado del señor y gran ídolo que es Pedro Capó. Es una letra en la que me reflejo y tengo mucho en común con ella y fue algo para mi súper bonito. Desde el momento que estuvimos en esa sesión en Billboard, que también fue algo muy especial e importante, permitir que la gente vea como creamos la música y desde qué idea o de qué momento parte, todos estos detalles hacen que esta canción sea muy especial para mí”.

Este estreno marca el comienzo de una colaboración única entre dos de las figuras masculinas más relevantes de la música latina en la actualidad y que resuena con la realidad humana y la capacidad de sobreponerse a la adversidad.

Pedro Capó, además de estar dedicado al desarrollo de su próxima producción discográfica, se prepara para una serie de conciertos en América del Sur donde estará visitando:

Montevideo, Uruguay el 24 de mayo

Córdoba, Argentina el 30 de mayo

Rosario, Argentina el 31 de mayo

Buenos Aires, Argentina el 1 de junio

