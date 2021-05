Pedro Capó explora el erotismo en "Tu fanático Remix"

El puertorriqueño Pedro Capó está en uno de los momentos más importantes de su carrera profesional y personal donde se permite explorar con una gama de emociones y sentimiento que ahora mismo van de lo erótico a lo sexual, muestra de ellos su reciente sencillo "Tu fanático Remix" en colaboración con Nicki Nicole y De La Ghetto, pieza con la que cierra el ciclo de su álbum "Munay" para adentrarse en una nueva etapa sonora.

"Todos tenemos muchos ángulos y para mi es bonito e importante explorar"

"El lado de la obsesión, del erotismo y la sexualidad, es un aspecto de nuestras emociones, de quienes somos. La versión original de 'Tu fanático' está en mi última producción discográfica 'Munay' que significa 'amor' en quechua y que habla (precisamente) de diferentes aspectos y dimensiones del amor. Y este tema habla del lado obsesivo –que es un poco oscuro–, pero también del lado, sensual, sexual y erótico, creo que todos hemos atravesado por estos sentimientos, el área de la fantasía y donde a veces se nos distorsiona un poco la perspectiva, pero que es algo natural desde el lado del consentimiento de pareja y de tener ese juego, no en un aspecto de acoso ni nada por el estilo", comparte en entrevista.

Además, señala que Nicki le otorga la energía femenina que ameritaba la pieza, "porque la sexualidad y la obsesión del erotismo no son sensaciones exclusivas del hombre", y De La Ghetto le da ese plus ideal a través de los sonidos urbanos, a quien reconoce Pedro como un veterano del género, "la verdad que los dos colegas llevaron la canción al próximo nivel". En ese sentido, esta canción también da pie a la nueva propuesta de Pedro, donde los sonidos noventeros tomarán acto de presencia.

"Como artista de música popular hay un elemento de yo estar abierto al cambio, a la evolución, a ser flexible de los sonidos que siguen sucediendo, pero manteniendo mi integridad e identidad a través de todo ese camino, como músico me siento con la capacidad de entrar en muchos renglones, pero no por eso quiere decir que lo vaya a hacer todo a lo loco. Viene música nueva, un sonido diferente que parte de 'Tú fanático', me voy con cierta oscuridad, pero bonita, desde el neo-soul, colores más noventosos, me encanta, porque yo crecí en los 90 y siento que tengo mucho que aportar desde ese lado". También añade que le gustaría colaborar con Los Ángeles Azules y Natanel Cano.

En cuanto a la evolución musical desde el estallido de "Calma" y luego con un estado más relajado con la llega del álbum "Munay" donde se incluye este sencillo, expresa Pedro que refleja en este proceso que no es un ser unidimensional, "todos tenemos muchos ángulos y para mi es bonito e importante explorar todos esos lados y como artista, plasmarlo, porque un día soy el tipo de la playa, y otro día el tipo de la ciudad".

En este proceso de plenitud, Pedro también ha encontrado la inspiración en sus hijos, sobre todo se identifica en este momento con el mayor que tiene 16 años y que está explorando la vida, expresa que es un cineasta en crecimiento que le está mostrando mucho del arte y la música independiente, y que seguramente esto también se reflejará en lo nuevo que está por llegar. Finaliza al decir que para él sería muy grato que en algún momento su hijo lo haga participe de sus proyectos profesionales.

AC