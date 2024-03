El programa de Televisa “Cuéntamelo Ya” no deja de causar polémicas, esta vez fue contra Ricardo Casares, quien recientemente sufrió de un infarto antes de salir al aire en el matutino Venga la Alegría, el hecho causó descontento entre ambas televisoras, ya que algunos de los conductores en el programa emitieron comentarios desafortunados de la lamentable noticia.

Roxana Castellanos, Paul Stanley y Juan José Ulloa fueron quienes han sido señalados, y es que el pasado 2 de marzo, en una emisión del vespertino, se comentó irónicamente la reacción del conductor argentino Pato Borguetti, quien ha estado al tanto de la salud de su compañero y quien informó a la prensa el estado en que se encuentra el comentarista de espectáculos.

La serie de cuestionamientos, ha sido el motivo por el que los conductores de la cadena televisa se burlen diciendo que" es uno de los 400 conductores de 'Venga la alegría', que, si no está, no pasa nada". Así mismo desconocieron su nombre al decir "un tal Ricardo o Casares".

La indignación y el enojo en redes sociales no se hizo esperar, pues fueron los propios internautas quienes comentaron la falta de empatía y profesionalismo que tienen los conductores del show. Paul Stanley ha sido una de las figuras en dar respuesta a lo acontecido, y confesó la razón de los comentarios.

"Tienen que ver bien el video porque nunca nos burlamos de lo que le pasó. La gente que me conoce sabe bien que nunca me burlaría de la desgracia de alguien", dijo.

Aunque admitió que tal vez la producción tuvo el "mal tino" de retomar un asunto tan reciente, también se dijo convencido de que lo que realmente descontroló todo fue el trato que le dieron algunos medios: "Lo más cañón es que muchos pseudo periodistas de las redes sociales toman lo que les conviene y es lo que suben; entonces, al final, al que ching*n es a uno", expresó.

Stanley también reveló que tuvo la oportunidad de hablar con Casares y que, de haber cometido cualquier falta de respeto, asumiría la responsabilidad de sus actos: "No me siento culpable, porque en ningún momento me burlé de él. Si la hubiera cagado, lo hubiera reconocido y le pido una disculpa; pero ni me burlé y él (Ricardo) saque que le guardo un gran aprecio", finalizó.

Hasta el momento, el conductor de "Hoy" es el único integrante del programa que ha salido a hablar al respecto.

