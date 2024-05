Paul McCartney, un Beatle multimillonario: ¿A cuánto asciende su fortuna?

Según cifras publicadas el viernes, el ex miembro de los Fabulosos Cuatro es el primer músico británico con una fortuna de mil millones de libras esterlinas (mil 270 millones de dólares).

La lista anual de ricos del Sunday Times, calculó que la fortuna del músico de 81 años y su esposa, Nancy Shevell, había crecido 50 millones de libras desde el año pasado, gracias a la gira Got Back 2023 de McCartney, el valor creciente de su catálogo y la versión de Beyoncé de "Blackbird" de The Beatles en su álbum "Cowboy Carter".

Una canción "final" de los Beatles, "Now and Then", también fue lanzada en noviembre, y encabezó las listas de música en Estados Unidos, el Reino Unido y otros países.

McCartney y Ringo Starr, los dos Beatles supervivientes, completaron un demo grabado en 1977 por el difunto John Lennon, añadiendo la guitarra de George Harrison, quien murió en 2001.

El periódico estimó que 50 millones de libras de la riqueza de la pareja se deben a Shevell , hija del fallecido magnate estadounidense Mike Shevell.

McCartney ocupó el puesto 165, en la respetada y ampliamente examinada lista del periódico de las 350 personas más ricas del Reino Unido. El primer puesto fue para Gopi Hinduja y su familia, propietarios del conglomerado bancario, de medios y entretenimiento Hinduja Group y con un valor estimado de 37 mil millones de libras.

Otras figuras del entretenimiento en la lista incluyen a la autora de "Harry Potter", J.K. Rowling, cuya fortuna se estima en 945 millones de libras esterlinas, y el cantante Elton John, con un valor estimado de 470 millones de libras.

El rey Carlos III ocupó el puesto 258 con una riqueza estimada de 610 millones de libras esterlinas. La fortuna del rey incluye las grandes propiedades privadas heredadas de Sandringham en Inglaterra y Balmoral en Escocia. El total no incluye los artículos que el monarca mantiene en fideicomiso para la nación, como las Joyas de la Corona.

