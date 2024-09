Paul Stanley revela la verdadera razón de su distanciamiento con Mario Bezares

Mario Bezares y Paul Stanley se convirtieron en un tema candente en las redes sociales tras su sorpresivo reencuentro en “La Casa de los Famosos México”. Fue el presentador del programa “Hoy” quien dio el primer paso para reconciliarse públicamente con quien fue compañero y amigo de su padre, Paco Stanley, y parece que el resultado fue positivo.

“Es momento de pasar la página y enfocarse en el futuro con el deseo de ser felices. Todos debemos preocuparnos por nuestra salud emocional y mental, evitando rencores. Esa es mi recomendación: ir a terapia. He estado trabajando en esto desde hace tiempo, y finalmente se dio este momento, así que hoy lo considero una prueba superada”, expresó Paul.

Por su parte, Mario Bezares no pudo responder de inmediato, ya que se encontraba “congelado” y corría el riesgo de recibir una penalización si se movía. No obstante, poco después entró al confesionario para compartir sus sentimientos y su perspectiva sobre lo ocurrido.

“Él era muy pequeño (cuando nos distanciamos), creo que tenía alrededor de 10 o 11 años, y no volví a verlo hasta ayer. Para mí, ha sido lo mejor que pudo suceder, ya que deseaba mucho hablar con él y acercarme. Lamentablemente, había reporteros que generaban malentendidos y afirmaban cosas que supuestamente yo decía”, comentó.

“Le llenaban la cabeza de ideas, había conflictos, y él no quería verme. Mi familia también estaba preocupada por él debido a toda la mala información que circulaba”, agregó Bezares. Aunque confesó que le hubiera gustado abrazar a Stanley, expresó su agradecimiento por el momento.

¿Por qué se distanciaron realmente?

En cuanto a la razón del distanciamiento, contrario a lo que muchos creen, Paul Stanley no se alejó de Mario Bezares por las acusaciones de supuesta complicidad en el asesinato de su padre, Paco Stanley, sino por un malentendido que tuvo lugar en el funeral.

“Lo cierto es que nunca supe nada; solo me dejó un mal sabor de boca. Lo tenía en alta estima, y en el velorio de mi padre me dijo ‘lo que necesites’ y me proporcionó un número de teléfono falso. Nunca volví a saber de él; tenía 13 o 14 años”, reveló en una entrevista para ‘La Saga’ con Adela Micha.

“Yo sí intenté comunicarme con él porque no tenía una buena relación con mis hermanos, pero ahora nos llevamos muy bien. Son cosas que no se olvidan fácilmente”, añadió, dejando entrever que no creía en los rumores que circulaban sobre “Mayito”, ya que nunca vio pruebas contundentes en su contra.

Sin embargo, Mario Bezares aseguró que no le dio un número falso a Paul Stanley, sino que no pudo responder a sus llamadas durante aproximadamente dos años porque se encontraba en prisión preventiva debido a las acusaciones relacionadas con el caso de Paco Stanley.

“En la cárcel no tienes acceso a un celular, y después no hubo contacto de ninguna clase”, aclaró el miembro del Team Mar en su entrevista con Adela Micha.

