Katy Perry Vuelve a Guadalajara con su Gira Mundial “The Lifetimes Tour”

Katy Perry, una de las cantantes más exitosas de la música pop, regresa a México con su gira mundial “The Lifetimes Tour.” Este espectáculo llegará a las principales arenas del país: Arena Ciudad de México el 25 de abril, Arena Monterrey el 28 de abril y Arena Guadalajara el 1 de mayo.

La artista acaba de lanzar “143,” su sexto álbum de estudio, que ha sido descrito como un regreso audaz y sensual al estilo inconfundible de Perry. Este álbum está repleto de himnos pop cargados de emoción y fuerza rítmica que los fanáticos tanto disfrutan. Con un estilo atrevido y provocador, “143” presenta temas llenos de energía que reflejan la evolución de Perry como una artista que no teme experimentar y reinventarse.

En los recientes Video Music Awards, Perry fue galardonada con el premio “Vanguard,” un reconocimiento que destaca la influencia duradera de un artista en la cultura pop y los videos musicales. Su actuación en la ceremonia fue una obra visualmente impactante, cuidadosamente preparada, que sorprendió y deleitó a los espectadores de todo el mundo.

Desde que lanzó su primer álbum con Capitol Records en 2008, “One of the Boys,” Katy Perry ha alcanzado cifras impresionantes. Con más de 115 mil millones de reproducciones en plataformas digitales y ventas de 70 millones de álbumes y 143 millones de canciones, Perry se ha convertido en la artista femenina más vendida en la historia de Capitol Records. Además, es una de las pocas artistas en superar los 100 millones de unidades certificadas.

Más allá de su carrera musical, Perry ha dedicado su tiempo a causas humanitarias. Desde 2013, cuando fue nombrada Embajadora de Buena Voluntad de UNICEF, ha trabajado para promover los derechos de la niñez en temas como salud, educación e igualdad. También ha sido una ferviente defensora de la igualdad LGBTQ+, y ha sido galardonada con diversos premios, incluyendo el Premio al Héroe del Proyecto Trevor en 2012, el Premio Nacional a la Igualdad de la Campaña de Derechos Humanos en 2017 y el Premio al Coraje de amfAR en 2018. En 2021, fue reconocida por Variety con el premio Power of Women por su labor a través de la Fundación Firework, que apoya a niños de comunidades marginadas mediante las artes.

Fechas y Venta de Boletos

Los boletos para ver a Katy Perry en México estarán disponibles en preventa exclusiva para los tarjetahabientes de Banco Azteca los días 14 y 15 de noviembre de 2024. La venta al público en general comenzará el 16 de noviembre a las 10:00 horas. Las entradas podrán adquirirse en línea a través de www.superboletos.com y en puntos de venta físicos en cada ciudad.

OB