Paul McCartney en México 2024: fechas de la preventa y precio de los boletos

Paul McCartney, uno de los integrantes de la aclamada banda "The Beatles" está de vuelta a territorio mexicano, anunciados dos fechas en 2024, conciertos que se llevarán a cabo den Ciudad de México y Monterrey, presentando su gira "Got Back Tour".

Fue a través de sus redes sociales, que el exbajista y exvocalista de The Beatles causó furor entre sus fans, anunciando que el "Got Back Tour" estaría de vuelta en noviembre, luego de que muchos seguidores perdieron la oportunidad de disfrutar su concierto el año pasado.

En su publicación recordó los momentos vividos en su concierto, el canto unísono del público mexicano, al que considera muy especial. Los conciertos del año pasado tuvieron una duración de poco más de dos horas, en donde los fanáticos pudieron acompañar a Paul con canciones como: "Can´t Buy Me Love", "Love Me Do", "Something", "Get Back", "Let it Be", "Hey Jude", etc.

¿Qué fechas se establecieron para los conciertos y en dónde serán?

El concierto en Monterrey tendrá lugar el viernes 8 de noviembre, en el Estadio BBVA.

tendrá lugar el La segunda fecha, en Ciudad de México, será el martes 12 de noviembre, en el Estadio GNP Seguros (antes Foro Sol).

La preventa de los boletos será a partir del próximo 27 de junio a las 14:00 horas, los cuáles podrás obtener a través de Ticketmaster. La venta general será un día después, es decir, el 28 de junio.

Pese a que no se ha confirmado el precio que tendrán los boletos, las personas esperan precios similares al 2023, en donde en Foro Sol fueron los siguientes:

DIAMANTE $12,080.00

PLATINO $6,580.00

ORO $5,580.00

ROSA $5,080.00

MORADO $4,480.00

AZUL $3,880.00

GENERAL B $1,180.00

VERDE A $3,080.00

NARANJA A $2,480.00

VERDE B $1,980.00

NARANJA B $1,580.00

VERDE C $980.00

NARANJA C $680.00



