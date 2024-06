El Corona Capital ha evolucionado favorablemente para convertirse en uno de los festivales de música más esperados en América Latina y en el mundo, en donde el cartel de cada año sobrepasa las expectativas de los melómanos y en esta edición de CDMX 2024 no es la excepción, pues el cartel es espectacular.

El éxito del Corona Capital se debe en gran medida a la meticulosa selección de su cartel, que ha incluido a algunas de las bandas y artistas más influyentes a nivel internacional. Desde The Strokes y Björk hasta Queens of the Stone Age y Lorde, el festival ha presenciado actuaciones memorables .

¿Quiénes estarán en el cartel del Corona Capital CDMX 2024?

Después de una edición 2023 llena de nostalgia con presentaciones de bandas icónicas de los años ochenta y noventa como The Cure, Pulp, Blur y Alanis Morissette, el festival de este año presenta headliners de distintas generaciones: desde Paul McCartney hasta Shawn Mendes, Melanie Martinez y New Order.

El primer día del festival contará con las actuaciones de Toto, Green Day y Zedd en los escenarios principales. El segundo día presentará a artistas internacionales y talentos emergentes locales, como Black Pumas, St. Vincent, Crystal Fighters y New Order. El festival cerrará el último día con Paul McCartney, Queens Of The Stone Age y Empire Of The Sun en los escenarios principales, junto a The Magic Numbers, Iggy Pop, Wispe, Beck, entre otros.

Despiértenos en noviembre. #CoronaCapital24 #PreventaCitibanamex: 25 de junio a partir de las 2pm.



Diseño: KII

Con el tiempo, el Corona Capital ha ofrecido una impresionante variedad de géneros musicales, desde el indie y el rock hasta el pop y la electrónica. Además de la música, el festival incluye actividades y experiencias adicionales, como instalaciones de arte y áreas de comida gourmet.

¿Cuándo y dónde se realizará el Corona Capital 2024?

El Corona Capital CDMX 2024 se llevará a cabo los días 15, 16 y 17 de noviembre en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez , su sede desde la primera edición.

¿Cuánto cuestan los boletos para el Corona Capital CDMX?

El precio de los boletos es variado los cuales van:

El abono general en Fase 1 cuesta cuatro mil 490 pesos, mientras que el acceso VIP es de 8,780 pesos. Los paquetes de viaje , que incluyen hospedaje, oscilan entre 39 mil 155 pesos y 145 mil 310 pesos.

Abono Acceso general

Fase 1 - 4,490 pesos

Abono Comfort pass (presentado por Citibanamex)

Fase 1 - 6,635 pesos

Abono Citibanamex Plus

Fase 1 - 8,780 pesos

Paquetes de viaje

Paquetes de Viaje Acceso general - Desde 39,155 pesos

Paquetes de Viaje Comfort - Desde 41,605 pesos

Paquetes de Viaje Plus - Desde 49,840 pesos

Paquetes de Viaje Club - Desde 145,310 pesos

La preventa del Corona Capital 2024 comenzará el 25 de junio a las dos de la tarde.

¿Dónde ver la transmisión en vivo?

Como en años anteriores, el Corona Capital ofrece una transmisión en vivo de los tres días del festival para quienes no pudieron adquirir boletos. El streaming estará disponible a través de Twitch y el canal oficial de YouTube del evento, coincidiendo con los horarios del festival.

TWITCH / @coronacapital

¿Cómo llegar al Corona Capital?

La línea 9 del metro de la Ciudad de México (color café) cuenta con tres estaciones cercanas al Autódromo Hermanos Rodríguez: Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla.

Otra opción es la línea morada del metrobús, con estaciones cercanas como UPIICSA y El Rodeo.

Si se llega en vehículo propio, hay estacionamiento en la puerta 15 y todas las puertas del Palacio de los Deportes, sujeto a disponibilidad. Se recomienda llegar temprano. El acceso peatonal al festival es por las puertas 6 y 15.

