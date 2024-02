Pau Laggies compone el tema principal del filme "Todas menos tú"

Sin haber estudiado música y aprendiendo a tocar la guitarra con videos de youtube, Pau Laggies puede presumir que tiene una canción escuchándose en cines.

"Me caga tu novia" es el nombre del tema principal de la película mexicana "Todas menos tú", cinta que se encuentra en el segundo lugar de las más vistas, sólo detrás de "Madame Web", con cerca de 230 mil asistentes en su primer fin de semana.

Interpretada por Cassandra Sánchez Navarro ("Cindy, la regia") y Ricardo Abarca ("¿Qué culpa tiene el niño?"), el filme relata cómo un grupo de amigos intenta por todos los medios que uno de ellos no se case, pues creen que sería el fin de la amistad de años que llevan.

La regiomontana Pau de 22 años, escribió la canción junto con Pambo y Mauro Muñoz, a raíz precisamente de que un amigo, al que deseaba como novio, le presentó a su novia.

"Nunca he estudiado música, me he metido a algunos cursos de repente y he ido encontrando cosas y cuidando la voz, pero creo ya debo hacerlo. Ahora estar en el cine es algo soñado", dice de buen humor.

"Estábamos en la casa de Mauro Muñoz (coautor) cotorreando, nada de alcohol, y me preguntó Pambo de qué quería yo hablar, de cómo me sentía, así que le dije que me chocaba una chava y me dijo, 'ok, ¿te cag..?', y comenzamos a componer. Era una chica que me chocaba que fuera más bonita que yo y que la quisiera mucho, puro ego", relata.

"Está un poco hater, lo sé, pero no es en el sentido de que le vaya mal, sino que me cae mal ella porque está con el que yo quería", aclara.

"Me cag… tu novia se compuso hace un año y también fue elegida por la serie de "Cindy, la regia" para un episodio. Pero en "Todas menos tú" aparece en varios momentos del filme.

Para poder ser tocada en radio se realizó una adaptación a la letra cambiando el "cag.." por la frase "me cae", lo cual podrá ser oído también en un EP digital que contendrá varias versiones.

"Son seis versiones: la normal, la de 'me cae mal tu novia' y otra con 'me cae mal tu novio', más de la de 'cag.. tu novio', una más lenta y el karaoke. Así habrá para todo el mundo", detalla Pau.

A mediados de año, la norteña iniciará un tour por la República que incluirá a la Ciudad de México.

