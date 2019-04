Paty Navidad aguanta insultos por apoyar a López Obrador

Agresiones e insultos es lo que ha vivido Paty Navidad durante los cinco meses de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y todo eso se debe al apoyo que le profesa al mandatario.

En su cuenta de Twitter, la actriz de "La fea más bella" y "El manantial" reveló que ha tenido que bloquear a mil personas en un mes por las groserías que le escriben, sin embargo, asegura "aguantar vara".

Claro, exigir y contribuir a la causa, el presidente prometió paz y te aseguro que lo cumplió, él tiene su paz, tu paz te corresponde a ti, haz tu mejor versión de ser humano y responsabilicémonos de nuestros pensamientos, palabras y hechos. El cambio somos cada uno de nosotros. https://t.co/mnNq63r3Xy — Patricia Navidad�� (@ANPNL05) April 24, 2019

"A mí me han agredido e insultado y atacado a más no poder y no pasa nada, tengo como a 1000 bloqueados en un mes por tanta grosería que he recibido y esas si son peladeces, todo por mi apoyo a #AMLO y aguanto vara", escribió en su perfil.

La respuesta de sus seguidores fue en mucho de los casos positiva y alientan a la también cantante de música regional mexicana para mantener su fe en el actual Presidente de la Nación.

No obstante, en otro mensaje, Navidad rechazó el pacto mundial de migración de la ONU que ya firmó México, siendo el primer país en hacerlo. En dicho pacto la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) y la Secretaría de Gobernación (Segob) se comprometieron en mantener una política migratoria basada en los derechos humanos de los migrantes, cosa que no le agrado a la actriz.

"SI a la migración regular, ordenada y segura. NO al pacto de migración global de la ONU, México es un país soberano, No al intervencionismo y desestabilización de nuestra nación, "Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es La Paz" NO al (N.O.M)", publicó.

SI a la migración regular, ordenada y segura. NO al pacto de migración global de la ONU, México es un país soberano, No al intervencionismo y desestabilización de nuestra nación,”Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es La Paz”NO al (N.O.M)����❤️ pic.twitter.com/H40hjOzjK9 — Patricia Navidad�� (@ANPNL05) April 9, 2019

