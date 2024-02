Paty Cantú celebrará en Guadalajara su "Feliz Breakup Tour"

El próximo 3 de mayo, la cantante y autora tapatía, Paty Cantú, ofrecerá una gran velada en el Teatro Diana como parte de su gira "Feliz Breakup Tour". La cantauotora promete una noche inolvidable con invitados especiales, donde además tendrá como telonera a Emilia Vega, pues está comprometida en hacer equipo e impulsar a otras mujeres en la música, acción que ha venido haciendo de tiempo atrás.

Compartió en rueda de prensa que con la pandemia y la salida de sus últimos materiales, no había tenido oportunidad de armar algo nuevo en vivo, "desde cero y con una narrativa distinta, pero ahora eso es para mí el 'Feliz Brekup Tour' un show emocionante donde estoy montando el mejor espectáculo de mi carrera, así como la mejor gira. Armé una producción nueva, desarrollé interludios para crear momentos distintos durante el concierto, está lo mejor del repertorio de mi carrera, no nada más como cantante, sino como compositora, porque ahora sumo a este show canciones que he desarrollado para otros grandes artistas y que se han hecho grandes (hits) en sus voces".

Explica que los vestuarios están armados especialmente para la gira. El staff, explica, la mayoría son mujeres entre ingenieras y managers, "hay una sensación grande de empoderamiento femenino en el show. Y por otro lado la narrativa (del concepto) viene desde mi etapa con Lú hasta este momento, donde se trata de compartir cómo es pasar de la peor experiencia de tu vida a una buena experiencia, es como una invitación para que venga la gente que está pasando por momentos difíciles y se desahogue pasando por los pasos de la rehabilitación emocional por decirlo así, para salir con los niveles de amor propio a tope, incluso con ganas de volverse a enamorar aunque parezca imposible".

La gira, recuerda, inició el año pasado con soldouts y ahora estará presentándose este 2024 en varias ciudades más. Acotó que en su ciudad Guadalajara no había estado desde los "2000's Pop Tour".

Paty fue cuestionada sobre si el concepto de esta gira tiene que ver con que esté pasando por un momento emocional complicado, pero destacó que no, que su relación sentimental con el actor Christian Vázquez, quién también es tapatío, sigue muy bien , incluso recordó que ya tienen más de tres años juntos.

Paty recientemente colaboró con el español Leo Rizzi en el tema "Malvas", por lo que para ella será muy significativo que él aceptara cantar con ella en este show de Guadalajara. Además, adelantó que estará lanzando varias colaboraciones con otros artistas de diferentes estilos, así que pronto el público podrá escucharla bajo los acordes del regional mexicano.

Agéndalo

Paty Cantú presenta "Feliz Breakup Tour". Teatro Diana, 3 de mayo a las 21:00 horas.

Boletos de 790 a 2,290 pesos, de venta en taquillas y Ticketmaster.

