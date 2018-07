Paty Cantú apuesta por la libertad musical

El mundo gira y evoluciona, nada es estático y de esa manera lo percibe también Paty Cantú, la tapatía está fluyendo con la vida y muestra de ello es la música que ahora crea, mensajes cargados de libertad y espíritu que la posicionan como una de las cantautoras contemporáneas más importantes de América Latina. La tapatía ha emprendido una revolución feminista y musical en pro de derribar los estereotipos y las etiquetas, a partir de ser fiel a ella misma.

“Yo compongo y produzco con la emoción de hacer cosas diferentes, con la ilusión de evolucionar y crecer, de representarme como mujer mexicana y autora con nivel, tanto en mi país como fuera de él”. Paty en mayo pasado estrenó en su totalidad el álbum “#333” y para ella el buen recibimiento que le dio el público al material ha sido un gran regocijo porque lo que quería expresar con este proyecto es que es una artista completa que trabaja con sonidos distintos y peculiares como el R&B, la cumbia, el trap, la música electrónica, pero sin dejar de lado el pop y sus poderosas baladas.

“Me doy cuenta que todo vale la pena y que nunca voy a dejar de intentar ser distinta, nunca voy a dejar de intentar contar mi historia y de la gente que me rodea de las formas que quiera hacerlo, y no me voy a subir al tren de la moda de nadie por estar en boga hoy. Yo todos estos años he estado construyendo una carrera y como compositora me siento motivada a seguir”.

En el álbum hay varias colaboraciones con músicos como Juhn, Jesse Baez, Karol G, Nervo, Pablo López y Andrés Cepeda, un disco colaborativo que hermana a varias naciones y donde todos estos talentos caminan juntos en este nuevo panorama musical.

“Es maravilloso lo que se puede hacer cuando haces las cosas por amor y por convicción, que es lo que sucedió con el ‘#333’ que no es un proyecto de escritorio, nadie se sentó y me dijo, ‘tienes que hacer un dueto con tal porque está pegando en no sé dónde’. No, yo les hablé personalmente a todos y cada uno de los personajes que forman parte de este proyecto, desde las Nervo de Australia, hasta Pablo López que es hoy por hoy el cantautor con la gira más grande por España, y él ahora me invita a Madrid a finales de julio que ya lo verán y por supuesto mi plan es traérmelo para acá”.

Movimiento femenino

Paty ha estado llevando el empoderamiento de la mujer a niveles más amplios, ella y otras estrellas como Karol G, Sofía Reyes, Becky G y muchas más, representan una nueva generación de mujeres que están derribando los clichés que hay en la industria.

“Definitivamente las mujeres tenemos mucho que decir y hemos tenido que luchar como creo que lo han hechos otras minorías, pese a que nosotras somos mayoría en el planeta Tierra, seguimos siendo tratadas como minoría en muchas cosas, todavía tenemos que luchar por muchos derechos sociales básicos. Las mujeres peleamos y soy y seré parte de este movimiento para que nuestras voces puedan ser escuchadas, decimos que siempre nos apoyamos, pero no es cierto, muchas veces cuesta porque la misma sociedad nos pone a competir por las mismas oportunidades y eso no le sucede a un hombre, esa es la verdad”.

Y en esa sinergia de la evolución del mundo, Paty nota que las nuevas generaciones ya no tienen tanto los prejuicios sobre su imagen y su manera de dirigirse en el mundo como los tuvieron generaciones atrás.

Para seguir este movimiento femenino y colaborativo, Paty Cantú está asistiendo a otras intérpretes, escribiéndoles canciones, como es el caso de Karla Vallín, la hija de Sergio Vallín de Maná. “Yo nunca dejo de componer, he estado componiendo en un proyecto muy cool que es el de Karla Vallín, es un talento hidrocálido y tapatío. Pero también he seguido componiendo para proyectos de Ana Torroja, María José, Raphael y este año he estado teniendo contacto con otros artistas, ya les escucharán algo pronto”.

A Paty también le interesa apoyar a gente que va empezando en la música. “Me junto con ellos y lo hago con esa intención, si me piden que haga talleres, lo hago, me siento honrada que me digan que soy un ejemplo, lo agradezco mucho, a lo largo de mi carrera he estado en diferentes facetas, no solo como cantante, ya produje el sencillo de mi ganador de ‘La Voz...’, que espero se lance pronto la hicimos Alex Ubago y yo. Entonces, quiero ser productora en forma, que la gente me contrate para hacer discos completos, ayudar a descubrir talentos nuevos, yo disfruto la música, no solo la mía”.

Asiste a la firma de autógrafos

Hoy, 18:00 horas en MixUp Plaza Galerías (Rafael Sanzio 150, locales K10 y 11).

De mancuerna con Sebastián Yatra

El próximo 6 de septiembre a las 21:00 horas en el Auditorio Telmex, Paty estará presentando su disco en vivo ‘#333’, pero no viene sola, se suma al show el colombiano Sebastián Yatra, cada uno por separado presentará su repertorio, pero es una oportunidad grande de ver a estos dos jóvenes talentos derribando prejuicios musicales.

Antes, Paty estará de gira a finales de julio en España y a principios de agosto va a Chile y a Argentina, después siguen las presentaciones por Estados Unidos, para continuar en Guadalajara. “Es muy emocionante para mí regresar acá y a este escenario en especial para compartir con 10 mil almas este proyecto en vivo que es como mejor y más bonito suena y para lo que lo hice, diseñé y se produjo”.

“En esta ocasión no llego sola, llego con Sebas, un gran amigo que es súper talentoso y que tiene un disco y una gira muy bonita que se llama ‘Mantra’, cada uno da su show completito, pero nos vamos a poner a mezclarnos también, yo en el show de él y él en el mío para darle algo distinto al público tapatío de lo que presentamos por separado”. Espera Paty que esta gira con Yatra se dé también fuera de México, pues ambos están interesados en derribar las barreras que los catalogan a él como artista urbano y a ella como artistas pop, pues destaca, ambos hacen sonidos nuevos.

Para esos días del show en la ciudad, Paty ya habrá estrenado un nuevo sencillo que la tiene muy emocionada. “Yo creo que para ese entonces y si todo sale como está planeado, ya habré estrenado un par de canciones más, una de ellas es un dueto con uno de mis artistas favoritos en el mundo y podré presentarlo en este show”.