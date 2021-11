Pati Chapoy recuerda cuando la iban a meter a la cárcel

Pati Chapoy se volvió tendencia en redes sociales tras su entrevista “Al Volante” con “El Escorpión Dorado”, a quien confesó que en una ocasión la iban a meter a la cárcel.

Fue a través del canal de “El Escorpión Dorado” donde Chapoy habló de lo sucedido: “Intentaron meterme a la cárcel argumentando que yo estaba usando más tiempo (de un producto u obra a la que criticaba), cosa que no es cierto”.

“Yo he sido muy cuidadosa de los tiempos y, en lugar de meter el minuto que me permitía la ley, metía 45 segundos; o sea, no hubo forma”, detalló Chapoy sobre el empresario Alberto Ciurana.

Chapoy trabajó para Televisa en “El Mundo del Espectáculo”, donde compartía algunos videos de telenovelas y programas del canal.

La anécdota de la conductora se dio luego de que ambos pusieran sobre la mesa el poder que tiene en los medios de comunicación. Chapoy confesó que es poderosa por lo que se calla y no por lo que dice.

Alberto Ciurana falleció en marzo de este año por el COVID-19 y fue el encargado del contenido y distribución de TV Azteca, canal con el que Chapoy colabora actualmente en “Ventaneando”.

AC