“Pase lo que pase” Karol Sevilla y Joey Montana arman la fiesta

El 2021 ha sido un año fructífero para la carrera de la cantante y actriz, Karol Sevilla, quien se anota un éxito más con la salida de su sencillo “Pase lo que pase”, en colaboración con el panameño Joey Montana. La canción está disponible en plataformas digitales desde el pasado 21 de octubre y cuenta con un videoclip relajado y divertido donde también participa el tiktoker Dan Khosravi.

“Estoy feliz, emocionada, contenta y agradecida con la respuesta tan positiva que la gente ha tenido con este videoclip. Y sobre todo con Joey que quiso ser parte de esta colaboración, además él es uno de los compositores del tema. Entonces, todo iba adecuado para que el fuera parte de la canción”, comparte Karol en entrevista para EL INFORMADOR, quien recuerda que en un inicio la pieza solo la grabaría ella, pero el potencial que tenía invitaba a una dueto, así que alguien que trabaja con Joey sugirió esta mancuerna entre ella y el panameño.

“Joey aceptó y se vino a México a grabar el video, filmamos un sábado y terminamos el domingo a las 11:00 de la mañana. Él es un artista que está posicionado y que tiene mucho tiempo en la música con varios éxitos y que quiera ser parte de mi proyecto, que por así decirlo estoy empezando, me hace muy feliz”. Además de Montana, en el tema también participan Kenzo, Susana Cala, Mango y Nabález.

“Con mis canciones siempre trato de que la gente se sienta identificada, pero sobre todo que cuando yo las cante, también me identifique con alguna experiencia que haya pasado en ese momento. Este es un tema donde la letra crece mucho sobre lo que he estado haciendo, tampoco es que sea bastante fuerte, tiene que ver con la primera vez que te enamoras de alguien en una fiesta y crees que es todo santo y todo bueno, pero que te encuentras con el diablo de la vida, que justo te va a enseñar lo divertido y lo loco que es la adolescencia… de esos viajes que uno hace con alguien y donde dices, bueno, ya estamos aquí, pase lo que pase, hay que pasarla bien”.

La cantante resalta que con la propuesta visual del video lo que buscaban ella y su equipo era dar con una Karol más adulta sin perder la chispa de su juventud, por eso apostó por un corte de cabello distinto y outfits más arriesgados para que su público vaya asimilando que está en una transición de niña a mujer.

“En el videoclip se me ve más grande con todos los looks, tengo un equipo que cuida cada detalle y cada cosa, justamente porque es un proceso quitarme el personaje de la niña de los patines para convertirme en la mujer y en el contenido que quiero hacer”.

Alista serie con Disney+

Adelanta Karol Sevilla que entre enero y febrero del próximo año estrenará por Disney+ su nueva serie “Siempre fui yo”, la cual protagoniza junto al colombiano Pipe Bueno. En los últimos 12 meses, la cantante duplicó su audiencia en TikTok, alcanzando los 23.1 millones de seguidores y superando los 245 millones de likes en la plataforma.

“Estaba súper cerrada a actuar y llegó esta propuesta para protagonizar por segunda vez y la verdad me enamoré, me fui a Colombia a grabar la serie y regresando retomé mi proyecto musical. Este ha sido un año que gracias a la vida he tenido mucho trabajo, no he dejado de cumplir mis sueños, y también el valorar a las personas que están a mi alrededor”.

EL DTO

Alista su vuelta a escena

Sobre comenzar a pensar en shows a propósito de que se han calmado las cosas con la pandemia, Karol destaca que todavía se va con tiento porque el público que la sigue a ella aún no se vacuna o está en ese proceso, a diferencia de otros sectores de la población, lo que sí comparte es que ya comenzará a ver con su equipo de trabajo cómo sería armar un show desde lo visual y el contenido que le gustaría ofrecer.

MQ