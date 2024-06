Paris Hilton habló sobre la violencia que vivió cuando estuvo en un internado

Paris Hilton compareció ante el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes con motivo de la reforma en las instalaciones de tratamiento juvenil, puesto que decidió relatar los momentos más crudos de su juventud cuando fue presunta víctima de abuso mientras se encontraba en un internado en Utah; Hilton instó a los legisladores del Congreso de Estados Unidos a tomar medidas para proteger a los niños vulnerables.

Hilton describió crudamente cómo a los 16 años fue “arrancada de su cama en medio de la noche”, “fui arrastrada por los pasillos, desnudada y arrojada al confinamiento solitario”, y trasladada a varias instalaciones para adolescentes. Dentro de estos centros, según su testimonio, fue “alimentada a la fuerza con medicamentos y abusada sexualmente por el personal”.

El testimonio de la socialité se produce tras la publicación de un reciente informe del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que reveló que muchos estados estadounidenses no llevan un registro adecuado del trato que reciben los niños en estas instalaciones ni registran los casos de abuso. Esto destaca la necesidad urgente de una regulación más estricta y efectiva en la supervisión de estos centros.

Paris Hilton ha liderado diversas protestas contra la Escuela Provo Canyon en Utah, un internado al que asistió y calificó como "la peor experiencia". En un video del New York Times de 2022, detalló cómo el personal sin las credenciales adecuadas realizaba presuntos "exámenes médicos" a ella y a otras jóvenes temprano en la mañana.

La ex estrella de reality ha compartido su experiencia a través de un libro, un documental y varias entrevistas. En el documental This Is Paris de 2020 en YouTube, también acusó al personal de la escuela de maltrato. En su declaración ante el comité, Hilton afirmó:

"Si estás atrapado en este sistema, quiero que sepas que te veo. Te creo. Sé lo que estás pasando y no voy a dejar de luchar por ti".

