El actor surcoreano Lee Sun-kyun, miembro del elenco de la película 'Parásitos', ganadora del Oscar, fue hallado hoy sin vida, mientras estaba siendo investigado por un caso de supuesto consumo de drogas, informó la agencia de noticias Yonhap.

La carrera de Lee Sun-kyun

Lee ingresó a la Universidad Nacional de Artes de Corea en 1994 y se graduó en el primer grupo de la Escuela de Teatro.

Se casó con la actriz Jeon Hye-jin en mayo de 2009, y sus hijos nacieron en noviembre de 2009 y agosto de 2011.

Sin embargo, el 23 de octubre de 2023, la policía de Incheon lo acusó de violar la Ley de Gestión de Narcóticos por consumir drogas en un establecimiento en Gangnam. La noticia generó gran repercusión en medios y redes sociales. A pesar de haber terminado de filmar la película “Land of Happiness”, se retiró de su próximo proyecto, “No Way Out”. Además, presentó denuncias por amenazas e intento de extorsión contra personas involucradas en el caso.

Te puede interesar: Detienen a 6 policías implicados en la muerte de Canserbero

Lee ha fallecido en el pico de su carrera como actor, tras participar en filmes como ‘Parásitos’ (2019) o la más reciente serie de ciencia ficción ‘Dr. Brain’ (2021), nominada a los premios Emmy.

Este año Lee había participado en dos cintas, la aclamada 'Sleep' (Sueño, 2023) y 'Project Silence' (Proyecto Silencio, 2023), ambas proyectadas en Cannes, aunque fuera de la competición oficial.

Antes de su participación en 'Parásitos’, Lee ya era un actor de renombre en Corea del Sur por sus actuaciones en cine, televisión y obras de teatro de distintos géneros desde los años 2000, donde destacan los dramas televisivos ‘White Tower' y 'Coffee Prince'. En el primero de ellos recibió el Golden Acting Award por segunda ocasión en su carrera. También muchos de sus seguidores destacan su actuación en la serie 'My Mister' (Mi señor, 2018).

En 2009, ganó el premio a Mejor Actor en el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria por su papel en la película 'Paju', un drama sobre la complicada relación entre una joven y su cuñado. Pero fue su actuación en Parasite la que lo puso en el plano internacional, por esa película recibió el premio de Actor de reparto sobresaliente de los Screen Actors Guild Awards y el premio en conjunto de Mejor actuación de los Critics Choice Awards.

La película de Parásitos se encuentra disponible en plataformas de video en exclusivo a través de HBO Max.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB