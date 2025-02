Paquita la del Barrio, ícono irrepetible de la música mexicana

A través de su perfil oficial de Instagram se dio a conocer el fallecimiento de Francisca Viveros Barradas, mejor conocida como "Paquita la del Barrio", cantante mexicana e ícono del entretenimiento nacional.

"Con profundo dolor y tristeza, confirmamos el sensible fallecimiento de nuestra querida 'Paquita la del Barrio', en su hogar en Veracruz, siendo una artista única e irrepetible, que nos dejará una huella imborrable en el corazón de todos lo que conocimos y disfrutamos de su música" dice el último mensaje colgado en su perfil de Instagram.

Paquita nació en Alto Lucero, Veracruz, el 2 de abril de 1947. Su infancia estuvo marcada por la pobreza y su talento con la voz. A la pronta edad de 15 años conoció a su primer esposo, 18 años mayor, con quien entró en contacto por comenzar a trabajar en el Registro Civil de su pueblo. Dos hijos, una fuerte sorpresa y varios golpes se llevó de ese matrimonio con Miguel Gerardo Martínez, quien ya se había casado previamente y tenía otra familia.

Entonces, Francisca abandonó a su pareja para seguir su sueño de convertirse en cantante, acompañada de Viola Viveros, su hermana. Para ello, sus dos hijos quedaron a cargo de su madre. Las hermanas probaron suerte en la Ciudad de México con algunos nuevos traspiés para Paquita.

Las hermanas Viveros se presentaron en "La Fogata Norteña" bajo el dueto nombrado "Las Golondirinas". Lugar en donde conoció a Alfonso Martínez, segundo esposo de Paquita y quien la acompañó hasta su muerte en 1977. Esta nueva relación no estuvo exenta de violencia. Sin embargo, el matrimonio duró 30 años.

Con respecto a la carrera musical, el éxito para Paquita no fue inmediato, pues la atención se concentró en Viola, quien consiguió una gira por Sudamérica, pero ya como solista, dejando a Francisca a su suerte. Los golpes marcaron a Paquita y quizá por ello hizo tanto sentido encontrar el bolero y la ranchera como medio para ventilar el dolor. Fue forjándose la imagen de mujer de fuerza y resistencia, especialmente frente a las figuras masculinas opresoras.

En 1978 en la colonia Guerrero se volvieron patentes sus shows de despecho y afrenta en donde de manera distintiva el objeto de escarnio no era la mujer, sino el hombre.

Bajo la pluma de Paquita hay versos explosivos como "rata de dos patas" para referirse a un hombre, "me estás oyendo, inútil" y “No hay mujer sin hombre que no sepa lo que vale”; expresiones insignia de la cultura pop mexicana. Armas que la coronaron como "La Reina del Pueblo" o "la Guerrillera del Bolero" por su marcada y directa afrenta contra la cultura machista.

A partir de un sugerente primer álbum "Desquítate conmigo" en 1992, Paquita comenzó a llenar los recintos a los que iba. Sus palabras eran se convirtieron en himnos de valentía que se coreaban al unísono a los pocos tequilas. La carrera musical terminó con más de 40 álbumes de estudio tras varias décadas de carrera.

En épocas recientes, antes del deterioro absoluto de su salud, se inmiscuyó en la política para contender por una diputación local por Movimiento Ciudadano para su estado natal Veracruz.

Su último concierto quedará marcado en la historia del 1 de abril de 2023 en el Palenque de Texcoco. Su deteriorado estado de salud le impidió regresar al lugar en el que se hizo gigante; el escenario. El día de hoy ha fallecido, debido a constantes problemas de salud.

