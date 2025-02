Este lunes 17 de febrero se dio a conocer en México la muerte de la cantante Paquita la del Barrio, a los 77 años de edad . Una cantante famosa e incrustada en el corazón de muchos mexicanos y mexicanas que será recordada por su estilo al interpretar y la letra de sus canciones. Entre las más famosas: “Rata de dos patas”, pero ¿A quién le dedicó tan emblemático tema?

La canción "Rata de dos patas" es el éxito más grande de Paquita la del Barrio y, si bien, no es una novedad que la cantante se la dedicó a su exesposo, el compositor del tema Manuel Eduardo Toscano tuvo que inspirarse en un hombre que le causara el mismo coraje que Paquita sentía por aquel que la traicionó, fue así que el primero que vino a su mente fue el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari .

El compositor Manuel Eduardo Toscano, originario de Catemaco, Veracruz, ha trabajó de la mano de Paquita por muchos años, pero también ha compuesto para otros grandes intérpretes como Jenny Rivera, Los Tigres del Norte, Alejandro y Vicente Fernández; la primera canción que grabó con este último fue "Sublime mujer".

En una bohemia para el programa "Échale, compay", Eduardo Toscano que indicó que así como hay muchas canciones que nacen por inspiración, hay otras que ha creado por encargo, ese fue el caso de "Rata de dos patas".

Pero para que Manuel alcanzara la habilidad de "insultar" con creatividad, como lo hace en "Rata de dos patas", recorrió un largo camino, escribiendo canciones desde muy joven. Recordó que su primer acercamiento a la composición fue cuando leyó un cancionero, llamado "El Bajío": "Ahí venía una canción que se llama 'Linda acapulqueña', y yo me dije: -¿Por qué no le escribo algo a la mujer catemaqueña?", tema que nunca se ha grabado.

Fue así que, con tan solo 12 años, Eduardo Toscano se concibió como un compositor y tuvo fe en que un día podría dedicarse a la música. Fue así que en 1970, viajó a la Ciudad de México con tres canciones por ofrecer. La primera de sus canciones que fue grabada es "Flor amor", por Los Navegantes de Tampico, y aunque no fue un gran éxito, para Manuel sí lo fue, pues se trató de la primera oportunidad que le abriría las puertas.

Hasta que llegó "Me saludas a la tuya", la primera canción con la que colaboró con Paquita la del Barrio, a quien fue a visitar a la colonia Guerrero para entregarle el casete con la canción, que se convertiría en un éxito total. El compositor recordó que la conductora de "Ventaneado", Paty Chapoy, fue una de las primeras en hablar de la canción, señalando el atrevimiento de la intérprete, al convertirse en la primera artista que mentaba la madre en televisión.

Ese fue el primer éxito inédito de Paquita, pues si bien ya era una artista consolidada, las canciones con las que se había dado a conocer eran covers, como "Tres veces te engañé". "Así nos convertimos en amantes", bromeó el artista.

Con Paquita como intérprete, compuso otros temas para la cantante como "Chiquito", "Taco placero", "Hombres malvados" y "No hay mujeres feas". Manuel recordó una conversación que entabló con ella, pues es la persona que más canciones le ha grabado, él pensaba que se trataban de unas treintas canciones, pero Paquita lo contradijo: "No, mijo. Te he grabado arriba de 60 canciones".

Y aunque el propio Toscano, cada que interpreta la canción, invita a las mujeres a dedicar "Rata de dos patas" a aquel hombre que se ha portado mal, también ha revelado para diferentes medios que el tema lo escribió inspirado en el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari , pues Paquita le solicitó una canción en que se reflejara el despecho que sentía por su exesposo, Alfonso Martínez y, para encontrar inspiración, Manuel pensó en la gestión del militante del PRI.

Esa canción le valió también el disgusto de varios de sus compañeros compositores que alegaban que había dejado muy mal a los hombres, al denigrarlos, a lo que él les contestaba: "Mira, hermano, lo único que sé es que los Santos Reyes Magos de mis hijos llegarán bien cargaditos".

Esta mañana del lunes 17 de febrero se dio a conocer la muerte de la cantante de música popular mexicana, Paquita la del Barrio, a sus 77 años. Tras esta noticia, el nombre de la veracruzana se ha hecho popular en redes sociales.

Fue a través de su cuenta en Instagram que se dio a conocer "con profundo dolor y tristeza, confirmamos el sensible fallecimiento de nuestra querida 'Paquita la del Barrio', en su hogar en Veracruz" .

