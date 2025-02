Este domingo por la noche, la cantante de regional mexicano Alicia Villarreal concluyó un concierto en Michoacán realizando el siguiente gesto con la mano: levanto el brazo, abrió la palma de la mano, cruzó el pulgar y finalmente cerró con el resto de los dedos su puño.

Esta serie de movimientos, significan una señal de auxilio realizada por víctimas de violencia de género.

La situación ocurrió después de que se diera a conocer que la cantante de regional mexicano habría denunciado a su todavía esposo Cruz Martínez por violencia familiar ante la Fiscalía General del Estado de Nuevo León.

¿Cómo surgió la señal que usó Alicia Villarreal?

Signal For Help (Señal de Ayuda), es una iniciativa global online surgida en 2020 para ayudar a las mujeres que sufren violencia de género, promovida por las organizaciones Canadian Women’s Foundation y Womens Funding Network.

De acuerdo con BBPP Observatorio de la Violencia de Género, ante la crisis sanitaria, social y económica derivada del coronavirus, el confinamiento de la población, implicó que las víctimas de violencia machista estuvieran una mayor cantidad de tiempo con su agresor, pero también significó una mayor dificultad para pedir ayuda, debido a la presencia constante de los violentadores y el aislamiento que obligó dicho confinamiento.

Por lo anterior, las mujeres en una situación de violencia no podían realizar una llamada telefónica o enviar un simple mensaje de texto. Incluso las videollamadas se convirtieron en un recurso muy utilizado para mantener el contacto, no solo por motivos sociales con familia y amistades, sino también por motivos laborales o educativos. También fue la vía para pedir ayuda con estas señales.

En todo ese contexto surgió Signal For Help (Señal de Ayuda), un simple gesto que se hace con una sola mano y que, por tanto, no deja rastro. Se realiza ocultando el pulgar en la palma de la mano durante la videollamada, para alertar a los y las interlocutoras de que la mujer violentada necesita ayuda, y que estas personas contacten a los servicios de emergencia.

