Paquita la del Barrio envió un mensaje desde la cama en donde confesó que "desgraciadamente no estaba bien" tras ser sometida a un tratamiento.

La cantante de 74 años señaló en el comunicado que le hicieron un procedimiento médico para aliviar el dolor que tenía en el nervio ciático.

Además señaló que no podía caminar muy bien y que tenía que guardar reposo dos o tres semanas para su recuepración.

La intérprete de "Rata de dos patas" pidió disculpas a sus seguidores por no asistir a la presentación que tenía programada el próximo 29 de enero en la Feria de Moroleón 2022 en Guanajuato.

"Amigos de Moroleón créanme que me da mucho gusto saber que me recuerdan y que querían que estuviera con ustedes pero desgraciadamente no estoy bien. Me hicieron un tratamiento el sábado y tengo que guardar reposo dos o tres semanas y en realidad no puedo caminar muy bien. Me da mucha tristeza no estar con ustedes porque saben que nunca les he fallado", dijo en un video.

jb