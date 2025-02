El expresidente Felipe Calderón Hinojosa reapareció en México y respondió a una serie de cuestionamientos que desde hace tiempo permanecen entre la población mexicano, entre ellos, a aquel que a punta a un problema con el alcohol.

Calderón aseguró que se han construido muchas mentiras alrededor de su presidencia, como el decir que era alcohólico .

En entrevista con Yordi Rosado en su canal de YouTube, el exmandatario aseguró que durante su sexenio no robó "ni un solo centavo" ni cometió ningún delito , aunque reconoció que así como tuvo aciertos también cometió errores.

"Claro, se hacen muchas mentiras del presidente. Dicen que construí un bar ahí en Los Pinos, méndiga mentira que con la que… como a mí no me agarraron robando, ni andaba con mujeres, ni hice -digamos- mal deliberado a nadie, (dicen) que si alcohólico y la verdad es una gran mentira con la que me han atacado".

Dijo que lleva una vida "absolutamente sana, practico ejercicio, mira, nunca he faltado, como presidente nunca falté a ningún evento, nunca llegué tarde, di más de 3 mil discursos como presidente, nunca hubo una incoherencia, sobre todo en este mundo de celulares, la verdad es que ha sido una calumnia".

Calderón Hinojosa señaló que fue el periodista Federico Arreola quien inventó lo de su supuesto alcoholismo, pero se retractó y disculpó públicamente en su momento .

"El que inventó esa mentira, Federico Arreola, reconoció, por ahí les paso luego los tuits, reconoció y dijo en sus tuits, ‘yo calumnie a Calderón con el tema del alcoholismo, no es cierto’. Y te calumnian, te destruyen tu vida. No destruyen tu vida, porque la verdad afortunadamente mis chavos, que conocen como soy, como vivo, etcétera, Margarita (Zavala), pues es una mentira, pero muy una daga sumaria".

En la larga entrevista de 90 minutos, el expresidente recordó a sus excolaboradores fallecidos en el ejercicio de sus funciones, los exsecretarios de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, su "mano derecha y quien pudo haber sido presidente de la República" y Francisco Blake.

Calderón insistió en que sus muertes en percances aéreos no fueron provocadas por ataques del crimen organizado , sino que se debieron a fatales accidentes.

"Yo investigué a fondo, estoy absolutamente seguro en ambos casos que había sido un accidente, en el primero por una tontería del piloto el caso de Juan Camilo (…) y lo que se oye en el avión, yo oí la grabación de la cabina, es que el piloto además habla torre de control para que le den chance de entrar al circuito de aterrizaje de la Ciudad de México. Por supuesto que lo dejan pasar, ‘es que aquí va el número uno’, se oye que dice el piloto, etcétera y se mete atrás de un Boeing 757 creo que venía de Buenos Aires…".

"Y en el caso de Blake, tomó un día muy nublado de noviembre, el más nublado de la Ciudad de México, tenía que ir a una reunión con los ministros de la corte a Cuernavaca. (…) El piloto toma el helicóptero, los militares tienen una educación de que les eliminan yo creo la aversión al riesgo. Ellos tienen que cumplir una misión, decide despegar, ‘no nos vamos por Tres Marías, nos vamos por acá por Amecameca’, que hay un hueco ahí entre el Popo y el Valle de Morelos, pero ahí yo creo que pierde el campo visual y en lo que pierde el campo visual hay un montículo, hay un árbol, pero bueno sí fueron golpes muy duros, los dos eran manos derechas mías, pudo haber sido Juan Camilo presidente de México", señaló.

Felipe Calderón subrayó que cuando se es presidente de la República sólo hay dos opciones, combatir al crimen organizado o tolerarlo .

"Cuando eres presidente no te puedes hacer pato con una decisión elemental, o enfrentas a la delincuencia o la toleras. Yo tomé la decisión de enfrentar a la delincuencia porque lo que está en juego son las familias mexicanas, lo que está en juego es la vida, la seguridad, y yo lo que descubrí al llegar a Los Pinos fue un proceso que en mi libro le llamé la captura del estado, es decir, el crimen organizado se va apoderando, es como una invasión, se va apoderando de pueblos, de ciudades, de policías y luego de alcaldes y luego de gobernadores, etcétera, y esa captura del Estado es la peor amenaza para México, el mayor enemigo de México es el crimen organizado y la captura del Estado, y yo decidí enfrentarla. Entonces es una decisión ética y pienso que con aciertos y con errores, por supuesto, pero es la decisión correcta", recalcó.

Reveló que tuvo porque recibió muchas amenazas , como cuando iba a una gira por Tampico y el jefe del Estado Mayor le informó que en la madrugada una persona llamó por teléfono al Campo Militar Número uno para decir que era exmilitar, que había desertado y que lo estaban reclutando para disparar un lanzamisiles al avión presidencial.

A pesar de ello, dio la orden de no suspender la gira y a bordo de la aeronave grabó un video para sus hijos en el que les decía: "Si ustedes llegan a ver este video es que algo malo pasó, pero quiero que me recuerden".

A su esposa Margarita Zavala también le dedicó unas palabras. "Quiero que me recuerdes siempre como alguien que estaba cumpliendo con su deber, que yo era alegre y yo era feliz cumpliendo, sirviendo a México".

"Llegamos (a Tampico) y si teníamos cuatro eventos, hicimos dos nada más, rapidito, rapidito, como entierro de pobre y vámonos de regreso", relató.

