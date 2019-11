Paolo Rubboli desatará su sonido en la VFG

Paolo Rubboli ya se encuentra en Guadalajara, listo para liberar todo el poder de su electrocumbia sonidera guapachosa ante el público tapatío. El autor de temas como “No te voy a soltar” se dice listo para sorprender a los espectadores y emocionado por subir al Coloso de la carretera a Chapala.

El intérprete, dueño de una voz fresca e intensa presencia escénica, se estará presentando en el concierto Todo con amor en la Arena VFG mañana 28 de noviembre en punto de las 18:00 horas. En el evento, cuyas entradas se han proporcionado a través de diversas dinámicas de la estación Amor 93.1 de FM, estarán presentes talentos entre los que se cuentan Río Roma, Christian Nodal y Carlos Rivera. El invitado especial al evento es La Adictiva.

“No te voy a soltar” es la carta de presentación de Rubboli, melodía donde lanza un potente llamado para proteger el amor en una relación. El intérprete reconoce que “la canción fue escrita en un momento con el corazón roto”.

Eso sí, el repertorio del cantante no es para desgarrarse el corazón. Paolo domina la cumbia y le agrega nuevos elementos para convertir su sonido en un elemento atractivo y lleno de fiesta para los espectadores. “Es un género que el mexicano lleva en la sangre, que nos anima a bailar en cualquier situación. A mí me encanta y la manera en que la abordo me ha valido las palabras de aceptación de los espectadores”.

Será en 2020 cuando el cantante presente su primer material en físico, donde adelanta que habrá varias colaboraciones. Por lo pronto, su meta es conquistar mañana en la Arena VFG.